Надежда Ермакова: Все в нашей стране делается для того, чтобы женщине было уютно жить

Новости Беларуси. Портрет современной женщины. Какой он сегодня? Это обсуждали за круглым столом представительницы разных профессий — среди них писатели, депутаты, журналисты, спортсмены, банкиры и сотрудницы милиции. Речь шла о роли наших современниц в обществе, возможностях и достижениях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Надежда Ермакова, заместитель председателя ОО «Белорусский союз женщин»:

Все, конечно, в нашей стране делается для того, чтобы женщине было уютно жить, чтобы она и детей воспитывала, и успела получить образование, и смогла получить образование и, естественно, сделать сама себя той, которая была бы востребована, получить ту работу, которая ей была бы интересна.

Ольга Чемоданова, начальник инспекции по делам несовершеннолетних УВД Минского райисполкома:

Женщина сегодня делает немало для того, чтобы правильно настраивать в том числе и подрастающее поколение, для того, чтобы наши дети сегодня жили в мире, в счастье, в добре. То, что мы сегодня делаем все - создаем все эти условия, и государство помогает нам.