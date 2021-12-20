Ели, сосны и новогодние букеты. В Брестской и Витебской областях открылись ёлочные базары

Новости Беларуси. Все меньше дней остается до приближения новогодних праздников, и все активнее идет подготовка к ним. В выходные дни аромат елей уже заполонил Минск. На очереди Могилев и Гомель. Сегодня, 20 декабря, старт предпраздничной торговле дали лесхозы Брестской и Витебской областей, а также минского региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.