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Ели, сосны и новогодние букеты. В Брестской и Витебской областях открылись ёлочные базары

20 декабря 2021 06:11
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Новости Беларуси. Все меньше дней остается до приближения новогодних праздников, и все активнее идет подготовка к ним. В выходные дни аромат елей уже заполонил Минск. На очереди Могилев и Гомель. Сегодня, 20 декабря, старт предпраздничной торговле дали лесхозы Брестской и Витебской областей, а также минского региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Ели, сосны и новогодние букеты. В Брестской и Витебской областях открылись ёлочные базары-1

Всего по стране развернется более тысячи елочных базаров. Радуют и цены, и ассортимент пушистых атрибутов праздника. Это традиционные ели, сосны, новогодние букеты и деревья в кадках.  

Ели, сосны и новогодние букеты. В Брестской и Витебской областях открылись ёлочные базары-4

А вот тех, кто решит самостоятельно вырубить зеленую красавицу, государственная лесная охрана предупреждает – нарушителям грозит штраф. В Беларуси уже действует усиленный режим охраны лесов.  

# Новый год # общество # Фотофакт

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