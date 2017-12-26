Надеемся, что занятия пришедшим сюда помогают: Центр поддержки онкопациентов организовал мастер-классы по декупажу

Новости Беларуси. Праздник своими руками: Центр поддержки онкопациентов накануне Нового года организовал мастер-класс, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Опытные мастера вместе с пациентами изготавливают новогодние подсвечники в технике декупаж. За несколько часов каждый создал свой маленький шедевр, который украсит любой интерьер.

Наталья Щуплик, мастер прикладного творчества:

Надеемся, что наши занятия пришедшим сюда женщинам помогают. Потому что они получают хорошее настроение, а так же результат труда.

Ирина Жихар, директор социально-просветительского учреждения «Центр поддержки онкопациентов»:

Ты за эти два-три часа создаешь законченный продукт. Создаешь сам. Понятное дело, учителя помогают, но это как ты что-то преодолел. Ты получил новое знание, ты его применил, ты сделал и у тебя получилось. Это всегда «маленькая ситуация успеха».