Нацисты использовали детей для экспериментов! Трагическая история воспитанников детского дома в Семково
Агрогородок Семково Минского района. Здесь до сих пор вспоминают щемящую трагедию и подвиг. Во время Великой Отечественной войны в населенном пункте находился детский дом. Ребята с педагогами не успели эвакуироваться до начала боевых действий, рассказали в программе «Минщина» на СТВ. Время было тяжелое. Не хватало продовольствия, лекарств. А с 1943 года к детям стали приезжать нацистские врачи. Они брали кровь для гитлеровских госпиталей и ставили медицинские опыты.
Вся хроника – в материале Дарьи Авсюк.
Дарья Авсюк, корреспондент:
У усадьбы XVIII века в «Семково» большая, но в то же время трагическая история. Когда-то это был дворец, в котором собирались важные гости и устраивались приемы. Но в годы Великой Отечественной войны здесь находился нацистский дом-интернат. Поэтому каждый кирпичик усадьбы помнит ту боль и детский плач.
1920-й. В Семково работает детский дом. Он является пристанищем для многих обездоленных детей. Здесь ребята жили и учились. Началась Великая Отечественная война. Но воспитанников и педколлектив эвакуировать не успели. Все вместе оказались в оккупации. И сразу новые и непростые условия жизни…
Дарья Авсюк:
Здесь находились около 500 детей от трех лет и старше. География не ограничивалась только Беларусью. Были ребята со Ржева, Вязьмы, Смоленска, Киева.
Татьяна Хоменкова, краевед:
Так сталася, што за сувязь с партызанамі расстралялі частку выхавацеляў. І дзецi, па сутнасці, засталiся адны, ежу прасілі і ў суседніе вёскі хадзілі. Безумоўна, было халодна, не было як атапіць памяшканне. Голадна, па гэтаму хварэлi і памiралi.
По словам свидетелей, в 1943 году в Семково начали приезжать нацистские врачи, брали у детей кровь, заражали неизвестными болезнями, испытывали химические вещества и проводили медицинские опыты.
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