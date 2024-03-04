Нацисты использовали детей для экспериментов! Трагическая история воспитанников детского дома в Семково

Агрогородок Семково Минского района. Здесь до сих пор вспоминают щемящую трагедию и подвиг. Во время Великой Отечественной войны в населенном пункте находился детский дом. Ребята с педагогами не успели эвакуироваться до начала боевых действий, рассказали в программе «Минщина» на СТВ. Время было тяжелое. Не хватало продовольствия, лекарств. А с 1943 года к детям стали приезжать нацистские врачи. Они брали кровь для гитлеровских госпиталей и ставили медицинские опыты. Вся хроника – в материале Дарьи Авсюк.

Дарья Авсюк, корреспондент:

У усадьбы XVIII века в «Семково» большая, но в то же время трагическая история. Когда-то это был дворец, в котором собирались важные гости и устраивались приемы. Но в годы Великой Отечественной войны здесь находился нацистский дом-интернат. Поэтому каждый кирпичик усадьбы помнит ту боль и детский плач.

1920-й. В Семково работает детский дом. Он является пристанищем для многих обездоленных детей. Здесь ребята жили и учились. Началась Великая Отечественная война. Но воспитанников и педколлектив эвакуировать не успели. Все вместе оказались в оккупации. И сразу новые и непростые условия жизни…

Дарья Авсюк:

Здесь находились около 500 детей от трех лет и старше. География не ограничивалась только Беларусью. Были ребята со Ржева, Вязьмы, Смоленска, Киева.