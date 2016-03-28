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Национальный конкурс «Предприниматель года» пройдет с 28 марта по 1 мая 2016 года

28 марта 2016 12:11
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Новости Беларуси. Национальный конкурс «Предприниматель года» стартовал сегодня в Беларуси. Заявки для участия можно подавать до 1 мая. В этом году — сразу пять обновленных номинаций: для тех, кто только начинает свой путь в бизнес и для состоявшихся деловых людей.

Впервые  в жюри конкурса включены предприниматели и ученые. Вместе с  представителями органов госуправления и общественных объединений они и назовут имена 35 победителей.

Главный приз – не только денежная премия, но и возможность участия в мастер-классах и тренингах международных экспертов. Победители также могут претендовать на льготные кредиты для своих проектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Петр Арушаньянц, директор Департамента по предпринимательству Министерства экономики Республики Беларусь:
Победители будут определены на основе показателей. Организационный комитет сравнит их со средними по отросли, либо со средними по региону, либо рассчитав динамику этих показателей за ряд лет. Таким образом, это не только открыто, но вот эта система расчетов позволит конкурировать на равных в конкурсе как субъекту, у которого, например, всего 3 человека работает, и субъекту, у которого 120 человек работает.

# общество # Государственная политика в сфере предпринимательства # Петр Арушаньянц

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