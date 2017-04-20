Национальный конкурс «Предприниматель года» объявлен в Беларуси, заявки принимаются до начала лета

Новости Беларуси. Для развития деловой инициативы. В Беларуси объявлен Национальный конкурс «Предприниматель года». За суверенную историю страны уже более миллиона человек успели попробовать себя на поприще малого бизнеса. Такое количество индивидуальных предпринимателей зарегистрировали в Минюсте.

Сейчас на общественное обсуждение вынесен целый пакет документов для упрощения условий ведения своего дела. Возможно, работая уже в новых условиях, к победе придут лучшие. В 2017 году конкурс «Предприниматель года» пройдет новом формате. В нем могут участвовать и крупные компании.