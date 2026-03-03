Национальный аэропорт Минск предупредил о возможных изменениях в расписании авиарейсов

Из-за закрытия воздушного пространства ряда стран Ближнего Востока возможны отмены отдельных рейсов, а также корректировки времени вылета и прилета. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Пассажирам и тем, кто встречает или провожает, рекомендуют заранее учитывать текущую ситуацию и планировать поездку в аэропорт с поправкой на возможные изменения. Актуальный статус рейсов можно оперативно проверить на табло вылетов и прилетов на сайте аэропорта или авиакомпании.

В пресс-службе подчеркивают: персонал делает все возможное, чтобы обеспечить обслуживание рейсов и минимизировать отклонения от расписания. Пассажиров просят отнестись с пониманием – безопасность полетов остается безусловным приоритетом. Отметим, накануне вечером в российском Шереметьево сел первый с начала конфликта на Ближнем Востоке самолет из Абу-Даби. Рейсов из Объединенных Арабских Эмиратов не было почти трое суток.