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Национальный аэропорт Минск предупредил о возможных изменениях в расписании авиарейсов

03 марта 2026 06:00
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Национальный аэропорт Минск предупреждает о возможных изменениях в расписании авиарейсов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за закрытия воздушного пространства ряда стран Ближнего Востока возможны отмены отдельных рейсов, а также корректировки времени вылета и прилета. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Национальный аэропорт Минск предупредил о возможных изменениях в расписании авиарейсов-2

Пассажирам и тем, кто встречает или провожает, рекомендуют заранее учитывать текущую ситуацию и планировать поездку в аэропорт с поправкой на возможные изменения. Актуальный статус рейсов можно оперативно проверить на табло вылетов и прилетов на сайте аэропорта или авиакомпании. 

В пресс-службе подчеркивают: персонал делает все возможное, чтобы обеспечить обслуживание рейсов и минимизировать отклонения от расписания. Пассажиров просят отнестись с пониманием – безопасность полетов остается безусловным приоритетом. Отметим, накануне вечером в российском Шереметьево сел первый с начала конфликта на Ближнем Востоке самолет из Абу-Даби. Рейсов из Объединенных Арабских Эмиратов не было почти трое суток. 

# Национальный аэропорт «Минск» # Национальный аэропорт

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