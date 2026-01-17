В Минске почтили память погибших при исполнении служебного долга спасателей

В белорусском спасательном ведомстве с особым трепетом сохраняют память о сотрудниках, погибших при исполнении служебного долга. По традиции в Храме-памятнике в честь Всех Святых в Минске прошла литургия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Провел богослужение Митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси Вениамин. Спасатели, ветераны службы, родные и близкие погибших собрались вместе, чтобы почтить память тех, кто до последнего мгновения оставался верен присяге и своему призванию.
Также зажгли свечи у капсулы с землей, привезенной с мест гибели и захоронения работников МЧС, отдавших жизнь при исполнении долга.
Вениамин, Митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:
Очень важно сохранять добрую память о почивших в молитве. Это дает уверение тому, что всякое дело делается не зря. Оно будет храниться в благодарной памяти народной и, конечно, в памяти у Бога.
Семьям погибших сотрудников в МЧС Беларуси уделяют особое внимание. Забота о тех, кто отдал свою жизнь, спасая другие, – это часть профессиональной и моральной ответственности всего спасательного ведомства.
И встречи с семьями погибших – важная традиция, позволяющая сохранить живую связь поколений и подчеркнуть, что подвиг каждого спасателя навсегда остается значимой частью истории страны.