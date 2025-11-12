Националисты устроили факельное шествие в День Независимости Польши

В Варшаве накануне состоялся традиционный марш в честь Дня Независимости Польши. Мероприятие прошло под пристальным наблюдением сил порядка и оставило неоднозначное впечатление между выражением патриотизма и тревогой из‑за радикальных проявлений, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Шествие сочетало заявленный патриотический настрой с критическими и антиправительственными плакатами. Звучали и резкие лозунги в адрес премьера Туска. Особое внимание привлекла символика, ассоциируемая с нацизмом. При этом, вопреки запретам, в толпе запускали сигнальные ракеты и дымовые шашки, что вызвало единичные столкновения с нарядами полиции. Власти пообещали провести разбор инцидентов.

По оценке, число участников достигло нескольких сотен тысяч человек. В толпе были замечены президент страны Кароль Навроцкий и члены правящей партии. При этом премьер Дональд Туск публично отказался участвовать в мероприятиях в День Независимости.