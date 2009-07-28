Начинается переустройство территории Красного костела

Жемчужина архитектуры столицы поменяет антураж.

Костел святых Симона и Елены - не только визитная карточка нашей столицы. Это центр духовной жизни Минска.

Символическая задумка авторов - создать впечатление, будто храм стоит на величественном пьедестале со множеством ступеней и окружен цветущим архитектурным венком. Изменится и расстановка скульптур вокруг костела. Здесь установят памятник Иоанну Павлу II. Перенесут и скульптуру архангела Михаила. Кроме того, исчезнет стена, отгораживающая костел от площади Независимости.

Словом, облик Красного костела станет еще более привлекательным для всех минчан и гостей столицы.