28 июля в истории Великой Отечественной

Этот день вписан в историю Беларуси как день полного освобождения нашей страны от немецко-фашистких захватчиков.

65 лет назад советские войска заняли Брест и продолжили победное наступление. За героизм и мужество, проявленные в боях с гитлеровцами на белорусской земле, более тысячи шестисот генералов, офицеров и солдат получили звание Героя Советского Союза, свыше 400-от тысяч воинов и партизан награждены орденами и медалями.

747 воинским соединениям Советской Армии присвоены почетные наименования «Кричевские», «Бобруйские», «Витебские», «Минские», «Гродненские» и другие. В их рядах вместе с белорусами сражались представители всех народов Советского Союза.

Но и после освобождения Беларусь оставалась республикой-воином, продолжала приближать победу над врагом. В ряды советских Вооруженных Сил влились 755 тысяч воинов, в том числе бойцы из партизанских отрядов и бригад. А на возрождавшихся предприятиях рабочие выполняли заказы фронта.