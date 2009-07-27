Витебский астроном-любитель открыл астероид

Новое небесное тело он зафиксировал с пригородной дачи.

Пока первый белорусский астероид носит порядковый номер 2009HG58. Пятикилометровое небесное тело было замечено с дачного поселка под Витебском. Именно здесь 20 лет назад астроном-энтузиаст Виталий Невский построил первую в Беларуси любительскую обсерваторию.

Сейчас в стране пять таких обсерваторий. Профессиональные телескопы пока не могут уследить за всеми космическими явлениями. И любители часто получают важные научные результаты.

Виталий – астроном-самородок. Специально звездной науке нигде не учился. Астрономия для него как рыбалка. Главная мечта – «поймать» комету. За плечами звездочета 500 часов наблюдений только за «хвостатыми» небесными телами. В небо смотрит хорошо вооруженным глазом. Его самодельный телескоп пока самый мощный в Беларуси.

Историческое для Беларуси открытие астроном сделал старым но проверенным способом. Через телескоп. Но разглядеть астероид в трехстах миллионах километров от земли – полдела. Чтобы вычислить траекторию объекта пришлось одолжить наблюдательные часы даже у обсерватории из Нью-Мехико.

Международный планетный центр подтвердил открытие. И сейчас у его автора проблема как назвать астероид.

«Есть три варианта. В честь нашего города Витебска. В честь Чижевского, ученого-выходца из Беларуси, который занимался солнечно-земными связями. И в честь Голубева В. А., который предоставил часть этого телескопа», - рассказал Невский.