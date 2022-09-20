МИД Беларуси запустил в соцсетях инициативу «За Макеем в ООН» в преддверии заседания Генассамблеи

Новости Беларуси. МИД Беларуси запускает в социальных сетях инициативу. В преддверии участия нашей делегации в заседании Генассамблеи Организации Объединенных Наций школьники, студенты, молодые ученые могут сегодня, 20 сентября, в течение дня прислать свой вопрос о деятельности нашей страны в ООН, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На один из них Владимир Макей ответит прямо из Нью-Йорка.