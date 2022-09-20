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МИД Беларуси запустил в соцсетях инициативу «За Макеем в ООН» в преддверии заседания Генассамблеи

20 сентября 2022 07:04
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Новости Беларуси. МИД Беларуси запускает в социальных сетях инициативу. В преддверии участия нашей делегации в заседании Генассамблеи Организации Объединенных Наций школьники, студенты, молодые ученые могут сегодня, 20 сентября, в течение дня прислать свой вопрос о деятельности нашей страны в ООН, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На один из них Владимир Макей ответит прямо из Нью-Йорка.

МИД Беларуси запустил в соцсетях инициативу «За Макеем в ООН» в преддверии заседания Генассамблеи-1

Напомним, белорусская делегация примет участие в 77-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Она пройдет с 21 по 26 сентября в Нью-Йорке. Задачи нашей делегации – защитить национальные интересы Беларуси и противодействовать легализации санкционной политики Запада. Также запланирован ряд двусторонних встреч Владимира Макея с коллегами из Европы, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии и руководством Организации Объединенных Наций.

# МИД Беларуси # общество # Владимир Макей # Фотофакт

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