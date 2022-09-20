Роман Головченко посетит с рабочим визитом Уфу и Казань

Новости Беларуси. Правительственная делегация во главе с премьер-министром Беларуси направится 20 сентября в Россию. Роман Головченко посетит Уфу и Казань, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Программа визита насыщена. Так, уже сегодня пройдет ряд встреч, в том числе и с главой Башкортостана. Регион – один из основных торговых партнеров Беларуси в Российской Федерации. Он обладает развитым промышленным, научно-техническим и аграрным потенциалом и заинтересован в более глубокой экономической интеграции с нашей страной. К перспективным направлениям можно отнести создание сборки автомобилей МАЗ и значительное увеличение объемов сборки техники МТЗ, а также продажу белорусского электротранспорта.

Отметим, региональное сотрудничество двух стран имеет огромное значение. Россия – наш давний стратегический партнер. Так, по итогам 2021 года объем товарооборота составил более 40 миллиардов долларов. А за шесть месяцев этого показатель достиг почти 20 миллиардов.