Прямой эфир

Роман Головченко посетит с рабочим визитом Уфу и Казань

20 сентября 2022 06:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Правительственная делегация во главе с премьер-министром Беларуси направится 20 сентября в Россию. Роман Головченко посетит Уфу и Казань, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Роман Головченко посетит с рабочим визитом Уфу и Казань -1

Программа визита насыщена. Так, уже сегодня пройдет ряд встреч, в том числе и с главой Башкортостана. Регион – один из основных торговых партнеров Беларуси в Российской Федерации. Он обладает развитым промышленным, научно-техническим и аграрным потенциалом и заинтересован в более глубокой экономической интеграции с нашей страной. К перспективным направлениям можно отнести создание сборки автомобилей МАЗ и значительное увеличение объемов сборки техники МТЗ, а также продажу белорусского электротранспорта.

Отметим, региональное сотрудничество двух стран имеет огромное значение. Россия – наш давний стратегический партнер. Так, по итогам 2021 года объем товарооборота составил более 40 миллиардов долларов. А за шесть месяцев этого показатель достиг почти 20 миллиардов.

# Беларусь-Россия # общество # Роман Головченко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
72 тысячи белорусов имеют долг по алиментам. Какие выплаты положены на детей и что ожидает горе-родителей?
19 сентября 2022 20:28

72 тысячи белорусов имеют долг по алиментам. Какие выплаты положены на детей и что ожидает горе-родителей?

«Момент, который нужно увековечить и сохранить». Как популяризируют День народного единства среди молодёжи?
19 сентября 2022 20:24

«Момент, который нужно увековечить и сохранить». Как популяризируют День народного единства среди молодёжи?

«Мы сами поедем, вот и всё». В регионах тоже будет отмечаться День народного единства?
19 сентября 2022 20:20

«Мы сами поедем, вот и всё». В регионах тоже будет отмечаться День народного единства?