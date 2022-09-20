9-я сессия Палаты представителей начинает свою работу, на повестке 20 вопросов

Новости Беларуси. Конституционные преобразования, законопроекты по углублению взаимодействия внутри ЕАЭС и экономические новшества. Девятая сессия Палаты представителей начинает свою работу 20 сентября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Конституционные преобразования, законопроекты по углублению взаимодействия внутри ЕАЭС и экономические новшества. Девятая сессия Палаты представителей начинает свою работу 20 сентября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В повестку включено 20 вопросов – от развития предпринимательства в условиях санкций до молодежной политики. В первом чтении будут рассмотрены изменения, которые касаются налогового законодательства и законов о трудовых отношениях. Большой блок на эту сессию представляют собой вопросы урегулирования международных отношений. Будет ратифицирован ряд соглашений, в первую очередь касающихся сотрудничества в рамках ЕАЭС – по транспорту и другим направлениям.
Сессия у законотворцев отныне будет длиться практически целый год. Это позволит парламентариям наиболее эффективно и быстро принимать важные для страны решения.