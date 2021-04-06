Начался паводок, разрушился автомобильный мост, загорелся лес. Под Гродно прошли учения МЧС и военных

Новости Беларуси. В Гродненском районе работники МЧС провели совместные тактико-специальные учения с инженерными войсками Западного оперативного командования. По сценарию в окрестностях Немана начался паводок, разрушился автомобильный мост, загорелся лес. Местным жителям без помощи не обойтись. За настоящим экшеном не в фильме, а в жизни следила Галина Буро.

По легенде из-за таяния снега и сильных ливней со шквалистым ветром в Немане резко повысился уровень воды. Мощное течение частично разрушило железобетонный мост, в воде тонут два человека. На помощь приходит катер с водолазами-спасателями. Кстати, сценарий из жизни.

Роман Степаняк, командир отделения водолазно-спасательной службы ПАСО Гродненского областного управления МЧС:

Был случай на реке Неман, где впадает Котра: четверо в лодке перевернулись, как у них там это вышло, неизвестно. В ней находились двое детей и двое взрослых. Благо, мы находились неподалеку и оказали им помощь.

А дальше замысел учений только усложняется: паводковая вода стала подступать к деревенским домам. Ситуацию с воздуха мониторит квадрокоптер. Создан штаб по ликвидации ЧС.

Галина Буро, корреспондент:

В центр оперативного управления МЧС поступает новая информация: в деревне горит жилой дом. Но пожарная машина не может переправиться на тот берег, ведь мост разрушен. На помощь приходят инженерные войска. В считанные минуты они организовывают понтонную переправу.

Автомобиль МЧС на военном пароме доставляют на другой берег. Бойцы тут же начинают тушить горящий дом. Там есть тяжело пострадавший. Его на катере переправляют в руки бригады скорой помощи. Огонь перекидывается на лес. Чтобы эвакуировать местных жителей, военные налаживают 150-метровую мостовую переправу. Она выдерживает 60 тонн. Через полчаса людей начинают вывозить из места бедствия.

Александр Ставица, командир понтонной роты 557-й инженерной бригады:

Мост представляет собой 22 речных звена, 2 береговых. Одно речное звено составляет длиной 6,75 метра. Одно береговое звено – 5,5 метра. Они стыкуются за счет расчетов и механизмов, и узлов, которые находятся на звене. Потом выводятся в створ, фиксируется мост якорями, лебедками, желательно чем больше, тем лучше.

Для эвакуированных жителей организуют теплую палатку (это пневмокаркасный модуль МЧС) и питание от Красного Креста, работают психологи. В этом и суть учений – всем службам действовать оперативно и плечом к плечу.

Дмитрий Лакиза, начальник Гродненского областного управления МЧС:

Конечно, в жизни такой ситуации на Гродненщине не было, но мы должны быть готовы ко всему. И не совсем к таким ситуациям, но когда необходимо экстренно действовать всем и слаженно. Вот данные учения именно способствуют такой слаженности выполнения поставленных задач.

Олег Ивашко, командир 557-й инженерной бригады:

То, что вы видели сегодня, безусловно, показывает уровень подготовки нашего подразделения. А то, что произошло в совместных действиях, направлено в целом на помощь местному населению, так как мы привлекаемся для действий совместных в сводных отрядах ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.