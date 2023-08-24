«Коллеги очень помогают». Предприятия Минской области принимают в коллективы новых сотрудников

Новости Беларуси. Как закрепить молодых специалистов на рабочих местах и создать максимально комфортные условия для адаптации? Предприятия Минской области принимают в коллективы новых сотрудников. Только в Копыльском районе в 2023 году свой карьерный путь начали строить более 90 бывших студентов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Сферы разные: образование, здравоохранение, сельское хозяйство. Как они обустроились на новых местах, узнавала Юлия Минич.

Еще 10 лет назад, будучи маленькой девочкой, Кристина Бушило бегала по длинным коридорам Копыльской больницы, играя в прятки. И представляла себя врачом, прямо как мама. Мечта сбылась. Закончив Гомельский медицинский университет, девушка вернулась в эти стены. Уже в роли рентгенолога.

Адаптация на рабочем месте благодаря коллективу прошла успешно. Теперь Кристина нарабатывает опыт. Расшифровывает снимки, анализирует результаты, а дальше – лечение.

Кристина Бушило, врач-рентгенолог Копыльской центральной районной больницы:

Это рентгенограмма легких, здесь мы видим нижние доли, фильтрацию. То есть пациент начал кашлять, решили назначить ему рентгенографию легких. Оказалось, что у него пневмония. Появилась такая ответственность за себя, за свою работу. Немножко страшно, но коллеги очень помогают, поэтому все как-то сглаживается, и настрой на работу хороший.