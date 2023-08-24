Прямой эфир

«Коллеги очень помогают». Предприятия Минской области принимают в коллективы новых сотрудников

24 августа 2023 17:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Как закрепить молодых специалистов на рабочих местах и создать максимально комфортные условия для адаптации? Предприятия Минской области принимают в коллективы новых сотрудников. Только в Копыльском районе в 2023 году свой карьерный путь начали строить более 90 бывших студентов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Сферы разные: образование, здравоохранение, сельское хозяйство.

Как они обустроились на новых местах, узнавала Юлия Минич.

«Коллеги очень помогают». Предприятия Минской области принимают в коллективы новых сотрудников-1

Еще 10 лет назад, будучи маленькой девочкой, Кристина Бушило бегала по длинным коридорам Копыльской больницы, играя в прятки. И представляла себя врачом, прямо как мама. Мечта сбылась. Закончив Гомельский медицинский университет, девушка вернулась в эти стены. Уже в роли рентгенолога.

«Коллеги очень помогают». Предприятия Минской области принимают в коллективы новых сотрудников-4

Адаптация на рабочем месте благодаря коллективу прошла успешно. Теперь Кристина нарабатывает опыт. Расшифровывает снимки, анализирует результаты, а дальше – лечение.

«Коллеги очень помогают». Предприятия Минской области принимают в коллективы новых сотрудников-7

Кристина Бушило, врач-рентгенолог Копыльской центральной районной больницы:
Это рентгенограмма легких, здесь мы видим нижние доли, фильтрацию. То есть пациент начал кашлять, решили назначить ему рентгенографию легких. Оказалось, что у него пневмония. Появилась такая ответственность за себя, за свою работу. Немножко страшно, но коллеги очень помогают, поэтому все как-то сглаживается, и настрой на работу хороший.

«Коллеги очень помогают». Предприятия Минской области принимают в коллективы новых сотрудников-10

Всего в больницу в этом году прибыло 12 молодых специалистов, половина из них – врачи. За каждым закрепили квалифицированного наставника. Условия на рабочих местах комфортные, вдвойне приятнее работать с современной аппаратурой. К обновлению материальной базы здесь подход основательный. В 2023 году планы на рентгеновское отделение.

Подробности в видеоматериале.

# Трудоустройство # общество # Юлия Минич # Сергей Потейкович # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Обязательный элемент – эмблема школы. Как должны будут одеваться ученики по новым правилам?
24 августа 2023 17:02

Обязательный элемент – эмблема школы. Как должны будут одеваться ученики по новым правилам?

Инженерные классы с 3D-принтером! Вот в какой школе Минска учеников учат работать с техникой
24 августа 2023 16:54

Инженерные классы с 3D-принтером! Вот в какой школе Минска учеников учат работать с техникой

Общественное объединение «Белая Русь» формирует список своих делегатов на ВНС
24 августа 2023 16:50

Общественное объединение «Белая Русь» формирует список своих делегатов на ВНС