«Врут, как дышат». Стихи Дунина-Марцинкевича признали экстремистскими? Муковозчик развеял мифы беглых медиа

Время авторской журналистики. Андрей Муковозчик рассуждает о том, что «Накипело», в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Муковозчик, публицист, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

Здрасте! В который уже раз поражаюсь бесстыжести тех, кто на словах выступает «за мову, за краiну, за народ», а сами именно этот народ не просто обманывают, а прямо на голову ему пишут. Как, скажем, экстремистская «Нашая нiва». Уж они-то там, скравшие и присвоившие историческое название, должны хоть немного думать об историческом просвещении, о большой культуре, что начинается с культуры у самих себя. О том, что единожды соврав. Но, как ни тешь слабую надежду, но нет. Совсем нет. С их подачи и разгона остальных беглых экстремистских медиа «Навіна пра абвяшчэнне ў Беларусі «экстрэмісцкімі» вершаў XIX стагоддзя стала самай чытанай на Бі-Бі-Сі». Причем, скорее всего, и тут соврали, они врут, как дышат.

Андрей Муковозчик:

Что ж за «навiна» такая? Будто бы в Беларуси признаны экстремистскими стихи, приписываемые Винценту Дунину-Марцинкевичу, одному из наших белорусских классиков. Тут, пожалуй, нелишним будет сразу макнуть и недожурналистов, и тех, кто им все еще верит, личиками в их же помои. Есть эксперты, они оценивают информационную продукцию на предмет наличия в ней признаков проявления экстремизма. И вот эти эксперты пишут: «Использование методов текстового анализа позволило установить, что включенные в сборник произведения Дунина-Марцинкевича элементов экстремизма не содержат». Не содержат. Брезгливо отвернитесь от тех, кто лил вам в глаза чушь. И давайте теперь вернемся к началу истории.

Андрей Муковозчик:

В 2019 году в серии «Беларускі кнігазбор» вышла книга «Выбраныя творы. Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч». И к ней почему-то написал предисловие «нiбыта фiлолаг» Иосиф Янушкевич. И судя по тому, что именно он написал, какие отрывки он в свое предисловие повставлял и зачем, вот судя по его посылу, он недалеко генетически ушел от «нiбыта выдаўца» Андрея Янушкевича. Ныне беглого экстремиста, идеологически вредного для Беларуси человека. Так вот, «Могут быть квалифицированы как экстремистские следующие фрагменты», – написала в своем заключении Республиканская комиссия по проведению оценки продукции на предмет наличия в них признаков проявления экстремизма, и слушайте где, – в написанном И. Янушкевичем предисловии к книге. «Неуклонно, в том числе посредством тенденциозно подобранного материала, проводится мысль о том, что белорусская литература создавалась только благодаря и под воздействием Польши и польской литературы». То есть не тексты Дунина-Марцинкевича признаны экстремистскими, а пакостные строчки Еси Янушкевича. О чем ни пахари с «Нівы», ни вслед за ними остальные инфопомойки сообщить своим читателям не удосужились.

Андрей Муковозчик:

Не классики наши экстремисты. А мелкотравчата и грязна «затравленная элитарность», что стремится под себя и классиков запачкать. Использовать их имена для своих предисловий, эпилогов, спекуляций и прочих заметок на полях. Вот они и есть культурные экстремисты, литературные, издательско-философские, да и самые настоящие тоже. Уровень же тех, кто их слушает, приглашает, печатает, еще мельче. Вплоть до полной неразличимости профессионализма. Причем я сейчас говорю не только о поехавших кукухами недожурналистов экстремистских и беглых изданий. Но и о конкретных исполнителях из издательского дома «Беларуская навука», о составителях томов «Беларускага кнiгазбора», которые таких Янушкевичей писать пакостные свои предисловия приглашали. Заказывали им и еще и оплачивали. Вот сейчас взыскать бы, да в десятикратном размере.