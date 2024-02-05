Начало февраля – аграрии работают в поте лица! Подготовка техники к посевной

Пока европейские фермеры гоняют технику впустую, чтобы обратить внимание властей на проблемы в отрасли, белорусские аграрии заботятся о новом урожае. В хозяйствах продолжается подготовка к весенней кампании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Заготавливается семенной материал, 15 марта на линейке готовности должна быть и техника. В мастерских Брестской области уже завершают ремонты. В отдельных хозяйствах даже прошли первые техосмотры. Репортаж Кристины Протосовицкой.

Сердце техники – в руках бригады механизаторов. Забиться оно должно в энергонасыщенном тракторе. Именно он выйдет первым в поля в посевную. Уже четверть века для Сергея Николаюка сезон стартует точно в срок. Ремонт двигателя доверяют опытным. Стоимость такой рабочей лошадки – полмиллиона рублей.

Сергей Николаюк, механизатор филиала «Комаровка Агро» сельхозпредприятия «Батчи»:

Посевная скоро начинается. Чтобы техника вышла в поле вовремя, можно было работать как положено. По сравнению с тем, что было раньше, сейчас и здание большое, и кран-балка, и свет, и инструменты, есть чем крутить, и вовремя инженерная служба работает. Вопросов никаких нет.