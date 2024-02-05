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Начало февраля – аграрии работают в поте лица! Подготовка техники к посевной

05 февраля 2024 18:23
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Пока европейские фермеры гоняют технику впустую, чтобы обратить внимание властей на проблемы в отрасли, белорусские аграрии заботятся о новом урожае. В хозяйствах продолжается подготовка к весенней кампании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Заготавливается семенной материал, 15 марта на линейке готовности должна быть и техника. В мастерских Брестской области уже завершают ремонты. В отдельных хозяйствах даже прошли первые техосмотры.

Репортаж Кристины Протосовицкой.

Начало февраля – аграрии работают в поте лица! Подготовка техники к посевной-1

Сердце техники – в руках бригады механизаторов. Забиться оно должно в энергонасыщенном тракторе. Именно он выйдет первым в поля в посевную. Уже четверть века для Сергея Николаюка сезон стартует точно в срок. Ремонт двигателя доверяют опытным. Стоимость такой рабочей лошадки – полмиллиона рублей.

Начало февраля – аграрии работают в поте лица! Подготовка техники к посевной-4

Сергей Николаюк, механизатор филиала «Комаровка Агро» сельхозпредприятия «Батчи»:
Посевная скоро начинается. Чтобы техника вышла в поле вовремя, можно было работать как положено. По сравнению с тем, что было раньше, сейчас и здание большое, и кран-балка, и свет, и инструменты, есть чем крутить, и вовремя инженерная служба работает. Вопросов никаких нет.

Начало февраля – аграрии работают в поте лица! Подготовка техники к посевной-7

Лучший мехдвор в стране, без преувеличения, по результатам смотра-конкурса. В хозяйстве «Комаровка Агро» более 120 единиц техники, тракторов – 85. К старту готовят 10 мощных лошадок, которые станут локомотивом всего нового сезона. К слову, в него некогда убыточное предприятие войдет с новым названием «Дубравушка» – история с чистого листа. Для ремонта все условия: отапливаемые цеха, специализированные площадки, запчасти.

Далее смотрите в видео.

# Сельское хозяйство # общество # Кристина Протосовицкая

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