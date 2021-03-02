Начальник УВД Миноблисполкома: «Я желаю всем сотрудникам твёрдо придерживаться своего служебного долга»

Новости Беларуси. Сотрудников милиции Минской области поздравили с профессиональным праздником и наградили нагрудными знаками и грамотами. Торжества прошли во Дворце культуры профсоюзов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Сотрудников правоохранительных органов поздравил с праздником председатель Миноблисполкома Александр Турчин. За успешную службу лучшим вручили нагрудные знаки и грамоты «За мужество и героизм», «За верность служебному долгу», «За охрану общественного правопорядка и профилактику правонарушений». Торжественный момент с правоохранителями разделили их близкие.

Андрей Брагинец, участковый инспектор милиции Любанского РОВД:

Доволен тем, что мою работу оценили, отметили. Служба в органах – это не только работа по расписанию, если ты участковый – ты участковый всегда. И днем, и ночью, и в любое время года, и в выходной день, и даже в отпуске.

Александр Ковальчук, начальник УВД Миноблисполкома:

Выходит на сцену участковый инспектор милиции при такой обстановке торжественной, получает эту награду. Конечно, это для него стимул для хорошей работы. Я желаю всем сотрудникам твердо придерживаться своего служебного долга. Наша задача понятна – охрана общественного порядка, мы должны ее выполнить. И мы ее выполняли до сих пор, и далее будем выполнять с такими же честью и достоинством.