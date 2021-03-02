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Начальник УВД Миноблисполкома: «Я желаю всем сотрудникам твёрдо придерживаться своего служебного долга»

02 марта 2021 21:56
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Новости Беларуси. Сотрудников милиции Минской области поздравили с профессиональным праздником и наградили нагрудными знаками и грамотами. Торжества прошли во Дворце культуры профсоюзов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Начальник УВД Миноблисполкома: «Я желаю всем сотрудникам твёрдо придерживаться своего служебного долга»-1

Сотрудников правоохранительных органов поздравил с праздником председатель Миноблисполкома Александр Турчин. За успешную службу лучшим вручили нагрудные знаки и грамоты «За мужество и героизм», «За верность служебному долгу», «За охрану общественного правопорядка и профилактику правонарушений». Торжественный момент с правоохранителями разделили их близкие.

Начальник УВД Миноблисполкома: «Я желаю всем сотрудникам твёрдо придерживаться своего служебного долга»-4

Андрей Брагинец, участковый инспектор милиции Любанского РОВД:
Доволен тем, что мою работу оценили, отметили. Служба в органах – это не только работа по расписанию, если ты участковый – ты участковый всегда. И днем, и ночью, и в любое время года, и в выходной день, и даже в отпуске.

Начальник УВД Миноблисполкома: «Я желаю всем сотрудникам твёрдо придерживаться своего служебного долга»-7

Александр Ковальчук, начальник УВД Миноблисполкома:
Выходит на сцену участковый инспектор милиции при такой обстановке торжественной, получает эту награду. Конечно, это для него стимул для хорошей работы. Я желаю всем сотрудникам твердо придерживаться своего служебного долга. Наша задача понятна – охрана общественного порядка, мы должны ее выполнить. И мы ее выполняли до сих пор, и далее будем выполнять с такими же честью и достоинством.

Начальник УВД Миноблисполкома: «Я желаю всем сотрудникам твёрдо придерживаться своего служебного долга»-10

Наградили и лауреатов специальной акции управления внутренних дел Миноблисполкома «Верность и долг». Жены офицеров, которые всегда на страже семьи, также удостоены специальных медалей.

# Милиция Беларуси # общество # Андрей Брагинец # Александр Ковальчук # Фотофакт

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