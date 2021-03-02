«Это отличный старт, чтобы развиваться». Что рассказывает директор и ученики лучшей гимназии в стране?

Новости Беларуси. Витебская гимназия № 2 по итогам 2020 года признана лучшей в Беларуси среди городских учреждений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Оценивалось все – от основных показателей в системе образования, результатов на олимпиадах до средней зарплаты сотрудников. Учитывалось и количество поступивших в высшие учебные заведения выпускников. Здесь этот показатель 99 %. Виктор Пралич побывал в лучшей гимназии страны.

Константин Киселев, директор гимназии № 2 Витебска:

Я пришел в гимназию, будучи достаточно молодым человеком, 12 лет назад в качестве директора. И на первом совещании сказал, что мы обязательно будем лучшими в республике.

Директор гимназии Константин Киселев говорит: тогда такое заявление коллектив воспринял с недоверием. На тот момент гимназия была десятой в области, а по стране не входила даже в сотню лучших. Многое пришлось изменить – от методов работы до подбора кадров.

Виктор Пралич, корреспондент:

За 2019-2020 учебный год гимназисты отстаивали честь учреждения на сотнях различных стартов – от образовательной до спортивно-эстетической направленности. Почти с каждого они возвращались с наградой. За год – более 500 дипломов. За каждым из них стоит совместный тяжелый труд и учителя, и гимназиста.

Шестиклассник Игнат Абельский с математикой на «вы» был уже с двух лет, на «ты» стал уже в гимназии. В 2021 году на городской предметной олимпиаде решал задачки для восьмого класса.

Игнат Абельский, ученик 6 класса гимназии № 2 Витебска:

Конечно, мне приходилось очень много работать, но я преодолел это. И пошел на олимпиаду за восьмой класс. Я думал, что ничего там не займу, потому что всего лишь в шестом классе. Потом, когда я узнал свои результаты (у меня на городской олимпиаде вышла вторая категория), я очень обрадовался и начал еще усерднее готовится к областной олимпиаде.

Александр Шуголь, учитель математики гимназии № 2 Витебска:

Когда начинаешь работать с талантливыми детьми, заслуга педагога здесь, наверное, в пределах 40-50 %. Это то, что он может вложить. Конечно, 60 % – это именно каторжная работа самого ученика. Без работы ученика результативности никакой не будет, каким бы ни был супер учитель и какие бы он знания в головы детей ни вкладывал.

Гимназия когда-то была сугубо лингвистического направления. Но здесь поняли, что пора находить общий язык и с другими науками. Сегодня создана лучшая база по экономическому, юридическому, математическому, филологическому и информационно-технологическому направлениям.

99 % гимназистов становятся студентами вузов. Часть из них – еще во время учебного года.

Дмитрий Борчук, ученик 9 класса гимназии № 2 Витебска:

Я призер международной Болгарской юниорской олимпиады по информатике, участник третьего этапа и прошел на заключительный этап республиканской олимпиады по информатике 9-11 классов. Гимназия дает мне огромную мотивацию и знания, которые я хочу получить, поэтому, я думаю, это отличный старт, чтобы дальше развиваться.

Сегодня в стране созданы все условия для того, чтобы развивать школьника или гимназиста по многим направлениям, современные подходы и инновационные технологии в процессе обучения. Но какие бы методы ни были, учителя-профессионала своего дела никогда не заменят программы и машины.

Константин Киселев:

Есть такая истина: легче забраться на вершину, чем удержаться на ней. Мы должны теперь этот статус подтверждать своими результатами каждый год. Ну и равно я, лично как директор, порадовался вечер и с завтрашнего дня начал думать о следующих шагах по развитию, по прогрессу гимназии и по выходу нашему на новый уровень – мирового образовательного центра.