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Физлица получили дополнительную возможность уплаты таможенных платежей

02 марта 2021 19:46
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Новости Беларуси. Физлица получили дополнительную возможность уплаты таможенных платежей. Соответствующий указ 2 марта подписал Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Физлица получили дополнительную возможность уплаты таможенных платежей-1

При отсутствии кассы и банковского терминала рассчитаться наличными можно непосредственно с сотрудником таможни. Такая необходимость может возникать при пересечении границы железнодорожным транспортом и в некоторых областных аэропортах.  

# Налоги # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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