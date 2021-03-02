Новости Беларуси. Физлица получили дополнительную возможность уплаты таможенных платежей. Соответствующий указ 2 марта подписал Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Физлица получили дополнительную возможность уплаты таможенных платежей. Соответствующий указ 2 марта подписал Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
При отсутствии кассы и банковского терминала рассчитаться наличными можно непосредственно с сотрудником таможни. Такая необходимость может возникать при пересечении границы железнодорожным транспортом и в некоторых областных аэропортах.