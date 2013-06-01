Начальник отдела градостроительства Мингорисполкома рассказал о возобновленном проекте «Минск-Сити» и жилье для минчан в городах-спутниках

Новости Беларуси. В центре внимания «Большого города» на СТВ большая стройка. В гостях программы начальник отдела градостроительства Комитета архитектуры градостроительства Мингорисполкома Павел Лучинович.

Сколько всего сейчас строится в Минске?

Павел Лучинович, начальник отдела градостроительства Комитета архитектуры градостроительства Мингорисполкома:

Минск сейчас превратился в грандиозную стройку. Сейчас очень много строится объектов перед чемпионатом мира по хоккею. Это касается и транспортной инфраструктуры, и в этом году должен быть введен миллион квадратных метров жилья. Непосредственно к чемпионату должно появиться порядка 140 новых объектов. Минск сейчас фактически огромная стройка. Мы даже не всегда успеваем все стройки объехать и уделить какое-то особое внимание каждому объекту.

А объекты, которые строятся к чемпионату мира, не ущемляют ли интересы людей, которые стоят в очереди за жильем?

Павел Лучинович:

Несмотря на то, что идет большая стройка в связи с чемпионатом, никоим образом не ущемляются интересы, которые связаны со строительством жилья для людей. Стройка жилья продолжается очень активно.

Минск будет территориально расширяться, будут создаваться города-спутники. Наверное, первый пример - город Смолевичи, где появится жилье для минчан. На сколько активно там идут процессы застройки и интересуются ли минчане жильем в Смолевичах?

Павел Лучинович:

Я думаю, видно из персы, из форумов, что минчане активно эту тему обсуждают. Заканчивается разработка откорректированного генерального плана города Смолевичи. В этом году будет построен первый пилотный дом. Надо отметить, что квартиры в этом доме получают минчане, которые стояли в очереди в Минске и нуждались в улучшении своих жилищных условий. Смолевичи стали первым опытом создания городов-спутников. Наверное, есть объективные причины для этого. Это очень удобное транспортное сообщение, это создание своего уникального пространства, которое является частью большого города и в то же время маленьким городом в городе, то есть это и создание пешеходных связей, и доступность всех объектов, и новые места труда. Это компактность, созданная для человека.

Инвестиционные проекты. Один из тех, что на слуху - «Минск-Сити». Вновь возобновились работы по проектированию. Кто сейчас будет этим заниматься? В чем вопрос: мы ищем инвестора или мы согласовываем объекты, которые будут там расположены?

Павел Лучинович:

Город решил пойти по другому пути и узнать прежде всего, что надо городу. Поэтому с этого понедельника объявлен конкурс на разработку архитектурно-градостроительной концепции этой площадки. Сначала проект - потом конкурс инвесторов.

Подробнее об особенностях застройки города Минска в программе «Большой город» на СТВ.