Какие профессии сегодня самые престижные?

Еще несколько лет назад самыми престижными считались профессии экономиста и юриста, а девочки в основном шли в учителя. Сегодня и те, и другие остались без работы. Почему судьба такова, что программист является более успешным, чем вчерашний юрист?

Юрий Мазуркевич, профессиональный фокусник:

Есть такое выражение: фокусник, который может не показывать фокусы, - это не фокусник. Ум здесь не причем. Самая благодатная публика для фокусника – это программисты. Они считают, что они самые умные. Фокусник – это состояние души, потому что мы испытываем наслаждение не от того, что нам платят за фокусы, а от того, что мы доставляем удовольствие, удивляя людей.

Елена Локтева, заместитель директора образовательного центра:

Не могу категорично согласиться с тем, что программисты считают себя самыми умными. Есть программисты, которые считают себя очень умными, а есть те, кто вполне объективно к себе относится.

Артур Шуляк, актер, шансонье, бизнесмен:

Если говорить о ментальных фокусах, фокусник, видимо, все-таки психолог. Мы часто встречаемся с людьми, которые занимаются фокусами. Делаешь праздник – обязательно приглашаешь фокусника. Работа фокусника – полчаса. Заработок – миллион. Расписание перед праздниками достаточно серьезное. Это естественно профессия. С точки зрения белорусских зарплат, я считаю, что это очень хорошая профессия.

Анжелика Аверкова, режиссер, продюсер, кандидат искусствоведения:

Даже фокуснику надо учиться. Юрий - актер, работает дизайнером, а тренирует себя к другому.

Анна Скринник, психолог:

С моей точки зрения, человек чем-то неудовлетворен, если работает на двух работах. Есть какая-то разобщенность: и там, и здесь. Непонятно. Что касается профориентации, если бы вы пришли ко мне в возрасте 14-16 лет, я бы сказала, что вы – будущий фокусник, что не сможете ходить в офис с 6 до 9.

Артур Шуляк:

К сожалению, в нашей стране таковы реалии, что человек творческой профессии, как правило, не востребован. Я говорю о творческих профессиях, потому что мне это немного ближе. Мы закончили институт. Великолепный был курс, хотели даже создавать театр на базе курса. Кто-то ушел в театр. Театры завалились, посыпались. Актеры как были, так и остались. Но на жизнь зарабатывают совсем не профессией. Профессия эстрадника престижна: где-то светишься на телевидении, где-то играешь в кино, тебя узнают на улице. Это с точки зрения обывателя. С финансовой точки зрения, профессия абсолютно никакая. Но в этом виноваты не профессионалы. Я могу с уверенностью сказать, что белорусские актеры – одни из лучших актеров на постсоветском пространстве.

Сколько существует «топовых» профессий?

Ольга Надточаева, руководитель проекта «Аналитический обзор рынка труда»:

Мне самой сложно определить, какие профессии с точки зрения рынка труда являются престижными. В современном обществе ценности размываются. Если в Советском союзе можно было сказать, что профессия врача престижна, то сейчас ситуация не такая. Раньше говорили о статусе, а сейчас мы говорим о количестве заработанных денег. Есть профессии высокооплачиваемые, есть профессии, высоко востребованные на рынке труда. Это однозначно профессии, связанные с разработкой программного обеспечения, это программисты, специалисты по продажам. Эти же профессии являются самыми дефицитными.

Каждый ли человек может стать программистом?

Елена Локтева:

Программисты действительно востребованы, как и другие профессии в сфере IT. Их много. Но человеку, который хочет престижную профессию с достойным заработком и перспективой карьерного роста, не обязательно становится программистом. Я не буду сейчас говорить о вузовской подготовке, потому что мы являемся организацией последипломного образования. Но доучивать после вузов приходится, причем не только нам. Внутри компаний сотрудников приходится обучать еще три года.

Анна Скринник:

По поводу программирования могу сказать, что эта профессия действительно творческая, поскольку шкала для программистов включает шкалу творчества. Это обязательное условие. В профориентации есть три блока – мотивация, структура интеллекта и личность. И есть элементы в каждом из блоков, которые соответствуют или не соответствуют программированию. Но в обществе есть мода на эту профессию. А само главное – получить удовлетворенность от профессии.

Анжелика Аверкова:

Каждый из нас уже немного айтишник. Потому что мы все пользователи на базовом уровне, но постепенно продвигаемся все дальше и дальше. Возможно, пройдет какое-то время и поменяется мода на профессии. И, может быть, через лет 10 сегодняшний айтишник, грубо говоря, станет безработным. Сегодня эта профессия востребована, потому что там можно заработать хорошие деньги. И этим можно даже поломать человеку судьбу, который с детства мечтал стать режиссером, актером, а ему сказали: «Иди в айтишники».

Ольга Надточаева:

Когда у меня спрашивают, какие специалисты сейчас востребованы. Я отвечаю одним словом: «Специалисты». Недостаточно человеку получить образование, недостаточно каждый день ходить на работу. Человек должен любить свою профессию. Если ты будешь любишь свою профессию, тебе не придется работать ни одного дня в твоей жизни.