Указ Президента об оказании господдержки при строительстве жилья вступил в силу

Новости Беларуси. Господдержка при строительстве жилья будет одноразовой, исключение - многодетные семьи. Соответствующий указ Президента вступает с этого дня в силу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Большим семьям дадут возможность повторно встать на учет нуждающихся, если детей стало больше. Льготы для тех, кто постоянно проживает и работает в населенных пунктах с численностью населения до 20 тысяч человек, теперь получат и желающие строить жильё в городах-спутниках.

Одарённым учащимся, достигшим совершеннолетия, возвращается право на внеочередное получение льготных кредитов.

С одного года до 5 лет увеличивается запрет на отчуждение жилых помещений, построенных льготно, в случаях досрочного погашения кредита. Жилье, построенное с господдержкой, сдавать запрещается до полного погашения кредита. Контроль за этим будут вести местные власти.