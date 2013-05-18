Начальник отдела энергетики Мингорисполкома рассказал о планах экономии электроэнергии на 2013 год

Новости Беларуси. В год бережливости в Минске особое внимание уделяют экономии ресурсов. Хозяйский подход в энергетике сохранит не одну копейку. Как это делают в масштабах целого города и как это возможно в каждой семье, рассказал начальник отдела энергетики Мингорисполкома Александр Герасименко.

С каждым годом растет количество электроприборов. Тостер, мультиварка, микроволновка - как это сказывается на энергопотреблении?

Александр Герасименко, начальник отдела энергетики Мингорисполкома:

Сейчас есть такое популярное требование - выпускать электрооборудование только с наименьшими потреблениями электроэнергии. Это классы «А+», «А2+», «А3+». Именно использование этих приборов дает существенную экономию в нашей жизни.

В этом году несмотря на ввод в строй жилья, потребление электроэнергии в Минске не увеличивается. Задумываются люди об экономии. Многие пошли дальше и установили терморегуляторы, чтобы не пускать деньги на ветер, а городски службы сейчас как раз тратят и деньги, и время на замену поврежденных теплосетей, чтобы не остаться в холоде зимой. Об этом и многом другом в программе «Большой город» на СТВ.