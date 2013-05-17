Новости Беларуси. Только лучшие - на борьбу с преступностью. В Гродно второй раз в истории приняли присягу молодые сотрудники Следственного комитета. 19 офицеров юстиции будут направлены для прохождения службы в районные подразделения по всей Гродненской области.

Место для принятия присяги молодыми лейтенантами следственного комитета в Гродно выбрано не случайно. Курган славы и вечный огонь только подчёркивают торжественность момента. 19 офицеров юстиции поклялись с честью исполнять свои служебные обязанности.

Виталий Курпик к этому моменту готовился несколько лет. Уже в армии он решил связать свою жизнь со Следственным комитетом

Виталий Курпик, следователь Ивьевского районного отдела Следственного комитета Управления Следственного комитета по Гродненской области:

Служба в роте почётного караула своего рода дала закалку, дисциплину. И, в принципе, именно там я почувствовал, что это моё.

Для отца и сына Здановичей сегодняшний день праздник в двойне. Старший уже завершил 30-летнюю службу в правоохранительных органах, а младший только начинает свой путь. Такая преемственность не случайна, признаётся подполковник. С ним на работе сын проводил всё свободное время.

Иван Зданович, подполковник милиции в отставке:

На протяжении всей моей службы рядом со мной всегда находилась моя семья и мой сын. Конечно, он наблюдал за работой отца, я приглашал его к себе на работу, участвовал он в различных массовых мероприятиях.

Свой выбор младший Зданович сделал сам и отец этим очень гордится. Говорит, сегодня зародилась ещё одна династия.

С момента образования Следственного комитета в Гродно молодые лейтенанты юстиции присягу принимают только второй раз. Работа, утверждают сотрудники, очень ответственная, поэтому к кандидатам предъявляются самые строгие требования. Такой подход оправдан, ведь результаты работы молодого ведомства впечатляют.

Валентин Михайловский, и.о. начальника Управления следственного комитета по Гродненской области:

За время работы Следственного комитета нами не допущено нарушений законодательства в плане незаконного привлечения граждан к уголовной ответственности. Мы не делим дела на важные и менее важные. Все дела для лиц, которые пострадали от преступлений, являются весьма значительными.

Присяга принята и времени на отдых практически не остаётся. Уже сегодня все молодые офицеры разъедутся по своим отделениям во все районы Гродненской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.