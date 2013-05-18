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Народному артисту Беларуси, дирижеру Михаилу Козинцу 18 мая исполнилось 75 лет

18 мая 2013 14:19
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Новости Беларуси. Своим учителем его по праву считают все молодые белорусские музыканты. Народному артисту Беларуси, дирижеру Михаилу Козинцу сегодня, 18 мая, 75 лет. С юбилеем главного дирижера Национального академического народного оркестра  имени Жиновича поздравил Президент Александр Лукашенко.

Еще в студенческие годы Михаил Козинец познакомился с народным артистом СССР и Беларуси Иосифом Жиновичем, который и пригласил молодого музыканта в свой оркестр, и  в 1975 году Михаил Антонович стал худруком и главным дирижером оркестра. Коллектив дал сотни концертов во всех уголках республики и за ее пределами, выступал на самых известных сценах мира. 

Михаила Козинца знают и как талантливого педагога. 20 лет он был ректором Белорусской государственной академии музыки.

Дирижер имеет немало званий и наград. Коллеги считают его большим профессионалом и человеком широкой души, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юрий Гильдюк, художественный руководитель Белгосфилармонии:
Мы счастливы работать с таким талантливым человеком. Счастье мое в том, что я его знаю со студенческих лет. Я уже тогда думал, что этот молодой человек из замечательного белорусского города Вилейки прославит белорусское искусство. Мы это знали.

# общество # Юбилеи # Михаил Козинец

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