Народному артисту Беларуси, дирижеру Михаилу Козинцу 18 мая исполнилось 75 лет

Новости Беларуси. Своим учителем его по праву считают все молодые белорусские музыканты. Народному артисту Беларуси, дирижеру Михаилу Козинцу сегодня, 18 мая, 75 лет. С юбилеем главного дирижера Национального академического народного оркестра имени Жиновича поздравил Президент Александр Лукашенко.

Еще в студенческие годы Михаил Козинец познакомился с народным артистом СССР и Беларуси Иосифом Жиновичем, который и пригласил молодого музыканта в свой оркестр, и в 1975 году Михаил Антонович стал худруком и главным дирижером оркестра. Коллектив дал сотни концертов во всех уголках республики и за ее пределами, выступал на самых известных сценах мира.

Михаила Козинца знают и как талантливого педагога. 20 лет он был ректором Белорусской государственной академии музыки.

Дирижер имеет немало званий и наград. Коллеги считают его большим профессионалом и человеком широкой души, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юрий Гильдюк, художественный руководитель Белгосфилармонии:

Мы счастливы работать с таким талантливым человеком. Счастье мое в том, что я его знаю со студенческих лет. Я уже тогда думал, что этот молодой человек из замечательного белорусского города Вилейки прославит белорусское искусство. Мы это знали.