130 семей в Минской области получили государственную адресную социальную помощь в первом квартале 2013 года

На Минщине государственную адресную социальную помощь в первом квартале 2013 года получили более 130 семей. Еще 5 тысяч многодетных матерей области нашли материальную, юридическую, психологическую и консультативную поддержку в территориальных центрах социального обслуживания населения.

В целом же, для семей, воспитывающих трех и более сыновей и дочерей, предусмотрены многочисленные льготы и гарантии. В частности, многодетные имеют право на внеочередное включение в списки горожан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на получение льготного кредита, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.