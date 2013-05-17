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130 семей в Минской области получили государственную адресную социальную помощь в первом квартале 2013 года

17 мая 2013 14:48
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На Минщине государственную адресную социальную помощь в первом квартале 2013 года получили более 130 семей. Еще 5 тысяч многодетных матерей области нашли материальную, юридическую, психологическую и консультативную поддержку в территориальных центрах социального обслуживания населения.

В целом же, для семей, воспитывающих трех и более сыновей и дочерей, предусмотрены многочисленные льготы и гарантии. В частности, многодетные имеют право на внеочередное включение в списки горожан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на получение льготного кредита, сообщили в программе  «Минщина» на СТВ.

# общество # Многодетные семьи в Беларуси

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