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Начальник Объединенного штаба Центрального военсовета КНР находится в Беларуси с официальным визитом

29 мая 2019 06:26
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Новости Беларуси. Ли Цзочэн пробудет в Беларуси до 31 мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Начальник Объединенного штаба Центрального военсовета КНР находится в Беларуси с официальным визитом-1

За это время состоится ряд встреч с руководством Вооруженных Сил нашей страны. Планируется обсудить вопросы развития двустороннего военного сотрудничества. В частности, речь пойдет о совместной боевой подготовке, военном образовании, а также взаимодействии в рамках Шанхайской организации сотрудничества.

Начальник Объединенного штаба Центрального военсовета КНР находится в Беларуси с официальным визитом-4

Все официальные мероприятия начнутся 29 мая с традиционного церемониала – прохождения роты почетного караула и возложения венков высоким гостем к монументу Победы. В связи с этим примерно с 11:10 до 11:40 будет ограничено движение транспорта на проспекте Независимости.

# Беларусь-Китай # общество # Ли Цзочэн # Фотофакт

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