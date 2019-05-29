Начальник Объединенного штаба Центрального военсовета КНР находится в Беларуси с официальным визитом

Новости Беларуси. Ли Цзочэн пробудет в Беларуси до 31 мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За это время состоится ряд встреч с руководством Вооруженных Сил нашей страны. Планируется обсудить вопросы развития двустороннего военного сотрудничества. В частности, речь пойдет о совместной боевой подготовке, военном образовании, а также взаимодействии в рамках Шанхайской организации сотрудничества.