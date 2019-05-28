«Когда весна, здесь ужас что творится!» Минчане просят благоустроить пешеходные дорожки по ул. Некрашевича

Новости Беларуси. Жители Минска просят благоустроить пешеходные дорожки по улице Некрашевича, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Жители Минска просят благоустроить пешеходные дорожки по улице Некрашевича, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Жители обратились в Администрацию Московского района – рассмотреть возможность устройства пешеходных дорожек у домов 6, 8 и 10. Дело в том, что прямого пути к остановкам нет, а обход занимает много времени.
Жители столицы рассказали о ситуации.
Подробнее – в видеоинформации.