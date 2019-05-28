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«Когда весна, здесь ужас что творится!» Минчане просят благоустроить пешеходные дорожки по ул. Некрашевича

28 мая 2019 19:47
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Новости Беларуси. Жители Минска просят благоустроить пешеходные дорожки по улице Некрашевича, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Когда весна, здесь ужас что творится!» Минчане просят благоустроить пешеходные дорожки по ул. Некрашевича-1

Жители обратились в Администрацию Московского района – рассмотреть возможность устройства пешеходных дорожек у домов 6, 8 и 10. Дело в том, что прямого пути к остановкам нет, а обход занимает много времени.

Жители столицы рассказали о ситуации.

Подробнее – в видеоинформации.

# Проблемы ЖКХ, ЖРЭО, ЖЭС # общество # Фотофакт

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