Началась реализация билетов на фестиваль <Славянский базар в Витебске>

Концертные кассы Витебска приступили к реализации билетов на XV Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске", который в нынешнем году пройдет с 7 по 14 июля. Стоимость билетов колеблется от Br10 тыс. до Br150 тыс.

Программа юбилейного фестивального сезона традиционно включает торжественное открытие, закрытие фестиваля, гала-концерты мастеров искусств Беларуси, России, Украины, ночной серпантин "Танцуй до утра", ночь юмора с новыми русскими бабками. Ожидаются сольные концерты звезд российской и белорусской эстрады - Валерия Меладзе, Филиппа Киркорова, Ядвиги Поплавской и Александра Тихановича. В концерте открытия форума примут участие Алла Пугачева, Надежда Бабкина, Николай Басков, Николай Гнатюк и другие популярные исполнители. Юбилейную программу представит Национальный концертный оркестр под управлением Михаила Финберга.