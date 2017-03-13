Нацелены на квартиру: стартовал 29 тур игры «Удача в придачу» от «Евроопт»

Новости Беларуси. Ключи от новостройки в столице и три внедорожника получили 13 марта победители 28 тура игры «Удача в придачу».
В этот раз победителями стали и покупатели «Евроопта» и те, кто заказал товары в интернет-гипермаркете «Гипермолл».
О том, как сделать заказ и выиграть ценный приз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На 15 этаж за ключами от новой квартиры поднялась семья Оксинь из Лиды. Ольга стала счастливой обладательницей суперприза в 28 туре игры «Удача в придачу» от «Евроопта». Кстати, в каждом туре игры принимает участие каждая 5 белорусская семья.
Ольга Оксинь:
Конечно, мы не поверили. Дозвонились первые друзья. Уже играем, хотим еще машину выиграть, чтобы ездить в новую квартиру на новой машине. Будем постоянно участвовать.
Удача долетает даже в самые удаленные уголки Беларуси. Ключи от трех новых внедорожников 13 марта вручили жительнице деревни Бруски Могилевского района Светлане Матюшонок, минчанину Александру Шнеку и жителю Бобруйска Евгению Косякову.
Светлана Матюшонок:
Нам очень нравится машина. Мы давно мечтали поменять машину, и вот нам представилась возможность.
Александр Шнек:
Пошел в «Евроопт» и покупал товары, чтобы мне давали «Бонстики» для детей. И, конечно же, брал товар-удачу, потому что надеялся. Очень понравилось, и приятно сидеть, и удобно, и вообще сам автомобиль очень красивый. Теперь только «Евроопт».
Темно-серый отправился а Бобруйск, к Евгению Косякову. Выиграть ему помогли покупки, сделанные в интернет-гипермаркете «Гипермолл». Причем доставлены они были прямо накануне розыгрыша, в пятницу.
Евгений Косяков:
Нам очень нравится путешествовать, поэтому будем использовать ее в этом направлении. Теперь мы уверены в своей удаче и нацелены на квартиру.
К слову, сегодня заказать товары можно в интернет-гипермаркете «Гипермолл» и их доставят бесплатно в любую точку Беларуси.
Андрей Зубков, председатель совета директоров компании «Евроопт»:
Теперь совершать покупки по самым низким ценам в интернет-гипермаркете «Гипермолл» может букально каждый житель Республики Беларусь. «Гипермолл» осуществляет доставку во населенные пункты страны. Доставку можно заказать как на собственный адрес, так и на адрес своих родственников, которым затруднительно сделать заказ самостоятельно. Это еще одна возможность проявить искреннюю заботу о своих самых близких людях. Вы можете выбрать лучший способ доставки через курьера, либо через Белпочту. И в том, и в другом случае доставка для всех покупателей бесплатна.
Уже 11 марта стартовал 29 тур игры «Удача в придачу». На кону девятая квартира в столице и три автомобиля, а так же
более 30 тысяч денежных сертификатов на общую сумму в эквиваленте 150 тысяч долларов.
Покупая необходимые товары и включая любой товар удачи в «Евроопте», «Е-доставке» и «Гипер-молле» можно выиграть супер-призы.