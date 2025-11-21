Нацбанк Беларуси планирует внедрить три новых обязательных стандарта по кибербезопасности

Чтобы усилить защиту финансовой системы и повысить устойчивость банковского сектора – Нацбанк Беларуси планирует в 2026 году внедрить три новых обязательных стандарта по кибербезопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь идет о требованиях в области защиты, которые распространятся на все банки и финансовые организации страны. Ключевые цели – охрана данных клиентов и предупреждение IT-угроз. Нацбанк последовательно усиливает требования к информационной безопасности, учитывая рост числа атак и глобальные тенденции в сфере цифровых финансов. Новые стандарты должны гарантировать надежность операций и защиту персональных данных. Они помогут минимизировать угрозы от хакерских атак и технических сбоев.