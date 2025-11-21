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Нацбанк Беларуси планирует внедрить три новых обязательных стандарта по кибербезопасности

21 ноября 2025 06:30
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Чтобы усилить защиту финансовой системы и повысить устойчивость банковского сектора – Нацбанк Беларуси планирует в 2026 году внедрить три новых обязательных стандарта по кибербезопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нацбанк Беларуси планирует внедрить три новых обязательных стандарта по кибербезопасности-2

Речь идет о требованиях в области защиты, которые распространятся на все банки и финансовые организации страны. Ключевые цели – охрана данных клиентов и предупреждение IT-угроз. Нацбанк последовательно усиливает требования к информационной безопасности, учитывая рост числа атак и глобальные тенденции в сфере цифровых финансов. Новые стандарты должны гарантировать надежность операций и защиту персональных данных. Они помогут минимизировать угрозы от хакерских атак и технических сбоев.

# Национальный банк Республики Беларусь # Интернет-мошенничество

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