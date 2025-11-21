В музее истории Великой Отечественной войны пройдёт лекция о Нюрнбергском процессе

Суд народов: как это было. Лекция, посвященная 80-летию начала Международного военного трибунала в Нюрнберге, пройдет 21 ноября в музее истории Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во время лекции покажут уникальные кадры советских фотокорреспондентов Виктора Темина и Евгения Халдея, где запечатлены главные нацистские преступники и ход процесса. Эти работы – исторические документы и мощные художественные свидетельства, позволяющие современникам стать очевидцами событий, которые подвели черту под самой кровопролитной войной в истории человечества.

Специалисты музея осветят исторический контекст и решения, приведшие к созданию первого Международного военного трибунала, расскажут о ходе судебного заседания, представят материалы из фонда музея, связанные с расследованием военных преступлений на оккупированной территории БССР. Новая лекция – важное событие, призванное способствовать сохранению исторической правды о Второй мировой и Великой Отечественной войне. Это сильное противодействие попыткам фальсификации истории.