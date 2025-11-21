Около 80% студентов БГМУ обучается по программе целевой подготовки

Эффективно решать проблему укомплектования медицинских кадров в регионах. Из более чем 1 300 студентов педиатрического факультета БГМУ около 80 % обучаются по программе целевой подготовки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Охрана здоровья детей – приоритетное направление государственной политики по сохранению здоровья населения. 13 кафедр, лаборатории практического обучения – благодаря современным методам и активному внедрению новых технологий, факультет занимает лидирующие позиции не только в Беларуси, но и за рубежом. А взаимодействие с местными учреждениями здравоохранения способствует улучшению качества работы и повсеместному повышению доступности специализированной помощи для детей.

Павел Горбатовский, студент 5-го курса педиатрического факультета Белорусского государственного медицинского университета: Безусловно, моей мечтой было стать практикующим врачом, врачом-хирургом, в частности детским. Также хотелось бы связать свою жизнь не только с практической деятельностью, но и научно-исследовательской деятельностью.

Наталья Панулина, декан педиатрического факультета Белорусского государственного медицинского университета:

Лично я как декан выезжаю в те регионы, прежде всего, и сотрудничаю там, где у нас есть вопросы по набору целевой подготовки. Прежде всего там, где нет медицинских вузов и там, конечно же, где потребность во врачах-педиатрах наиболее высокая. Потому что целевая форма подготовки – это уникальная возможность под потребность нашей системы здравоохранения обучить, подготовить и обеспечить первые рабочие места именно там, где ждут.

Студенты факультета посещают лекции и практические занятия, занимаются в симуляционном центре, участвуют в олимпиадном движении. За их знания отвечают ведущие специалисты. Преподаватели здесь не только проводят занятия, но и выступают в качестве наставников, создают новые модели обучения. Активно внедряются симуляционные методы, методики виртуальной реальности.