Наблюдатель из Сербии: комиссии настолько хорошо работают, как будто учат, как это надо делать

Участковые избирательные комиссии продолжают обработку бюллетеней. Процедура строго определена законом, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Участковые избирательные комиссии продолжают обработку бюллетеней. Процедура строго определена законом, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Голоса избирателей подсчитывают непосредственно члены участковой комиссии без перерыва до получения результатов голосования. Процесс открытый – проходит в присутствии национальных и международных наблюдателей. Освещать его могут и журналисты. На участке, где сейчас находится наша съемочная группа, работают эксперты из Ирана, Панафриканского парламента, Узбекистана и Сербии.
Драган Станоевич, международный наблюдатель на выборах Президента Беларуси (Сербия):
Сегодня все то, что мы обошли, везде было одинаково: празднично и четко все работает. Это сейчас завершающий этап, он меня как опытного наблюдателя прилично шокировал. В каком смысле? В том, что настолько все транспарентно, что мне даже страшно. Они настолько хорошо работают, как будто бы они читают лекцию всем нам, наблюдателям, как это нужно делать. И мы сейчас, конечно, не я, но многие учатся, как это все делать. Понимаете, какой месседж? Люди приехали в Беларусь, где Запад говорит, что тут ничего нет демократического, а здесь учат, как надо демократично проводить это мероприятие. И мы видим, насколько четко, насколько опечатывается, считается, синхронно происходит. И это действительно редкость, особенно на Западе.