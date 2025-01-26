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Наблюдатель из Сербии: комиссии настолько хорошо работают, как будто учат, как это надо делать

26 января 2025 18:16
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Участковые избирательные комиссии продолжают обработку бюллетеней. Процедура строго определена законом, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Наблюдатель из Сербии: комиссии настолько хорошо работают, как будто учат, как это надо делать-2

Голоса избирателей подсчитывают непосредственно члены участковой комиссии без перерыва до получения результатов голосования. Процесс открытый – проходит в присутствии национальных и международных наблюдателей. Освещать его могут и журналисты. На участке, где сейчас находится наша съемочная группа, работают эксперты из Ирана, Панафриканского парламента, Узбекистана и Сербии.

Наблюдатель из Сербии: комиссии настолько хорошо работают, как будто учат, как это надо делать-4

Драган Станоевич, международный наблюдатель на выборах Президента Беларуси (Сербия):
Сегодня все то, что мы обошли, везде было одинаково: празднично и четко все работает. Это сейчас завершающий этап, он меня как опытного наблюдателя прилично шокировал. В каком смысле? В том, что настолько все транспарентно, что мне даже страшно. Они настолько хорошо работают, как будто бы они читают лекцию всем нам, наблюдателям, как это нужно делать. И мы сейчас, конечно, не я, но многие учатся, как это все делать. Понимаете, какой месседж? Люди приехали в Беларусь, где Запад говорит, что тут ничего нет демократического, а здесь учат, как надо демократично проводить это мероприятие. И мы видим, насколько четко, насколько опечатывается, считается, синхронно происходит. И это действительно редкость, особенно на Западе. 

# Выборы в Беларуси # Драган Станоевич

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