Наблюдатель из Сербии: комиссии настолько хорошо работают, как будто учат, как это надо делать

Драган Станоевич, международный наблюдатель на выборах Президента Беларуси (Сербия):

Сегодня все то, что мы обошли, везде было одинаково: празднично и четко все работает. Это сейчас завершающий этап, он меня как опытного наблюдателя прилично шокировал. В каком смысле? В том, что настолько все транспарентно, что мне даже страшно. Они настолько хорошо работают, как будто бы они читают лекцию всем нам, наблюдателям, как это нужно делать. И мы сейчас, конечно, не я, но многие учатся, как это все делать. Понимаете, какой месседж? Люди приехали в Беларусь, где Запад говорит, что тут ничего нет демократического, а здесь учат, как надо демократично проводить это мероприятие. И мы видим, насколько четко, насколько опечатывается, считается, синхронно происходит. И это действительно редкость, особенно на Западе.