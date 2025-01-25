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Наблюдатель из Румынии: президентские выборы в Беларуси проходят спокойно

25 января 2025 17:08
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Один из избирательных участков 25 января посетил международный наблюдатель из Румынии. Петре Игнатенку отметил, что выборы в Беларуси проходят тихо и спокойно и замечаний к организации электорального процесса нет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наблюдатель из Румынии: президентские выборы в Беларуси проходят спокойно-2

Петре Игнатенку, международный наблюдатель (Румыния):
Выборы в Беларуси проходят спокойно. Я уверен, что здесь каждый человек может сделать свой осознанный выбор. Конечно, главный день голосования пройдет завтра. Но за то время, пока я здесь, могу сказать, что это действительно достойный уровень организации. Уверен, что так будет и завтра.

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# Выборы в Беларуси

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