Наблюдатель из Румынии: президентские выборы в Беларуси проходят спокойно

Один из избирательных участков 25 января посетил международный наблюдатель из Румынии. Петре Игнатенку отметил, что выборы в Беларуси проходят тихо и спокойно и замечаний к организации электорального процесса нет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Петре Игнатенку, международный наблюдатель (Румыния):

Выборы в Беларуси проходят спокойно. Я уверен, что здесь каждый человек может сделать свой осознанный выбор. Конечно, главный день голосования пройдет завтра. Но за то время, пока я здесь, могу сказать, что это действительно достойный уровень организации. Уверен, что так будет и завтра.