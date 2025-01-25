Оценка наших выборов, польская пропаганда и атмосфера на участках – поговорили с наблюдателем из Польши

Выборы в Беларуси проходят в соответствии с законодательством, в спокойной и доброжелательной атмосфере. И в дни досрочного голосования отмечается высокая явка избирателей. Об этом заявил польский политик, лидер оппозиционной партии «Фронт» Кшиштоф Толвиньски, который в эти дни работает в Минске в качестве независимого международного наблюдателя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пока западные политики, а точнее политиканы, всеми доступными способами стараются дискредитировать выборы в Беларуси, реальная ситуация сильно отличается от того, что пытается навязать европейская пропаганда. Польский эксперт рассказал о том, как на Западе искажают реальность. Оценка избирательной кампании

Влада Родовская, корреспондент:

Вы сейчас ведете наблюдение за выборами. Как вы оцениваете ход избирательной кампании, может быть, для себя уже что-то успели отметить? Кшиштоф Толвиньски, польский политик, лидер польской оппозиционной партии «Фронт», независимый международный наблюдатель (Польша):

Выборы в Беларуси проходят в прекрасной и спокойной атмосфере. Хотя в Европе пропаганда прогнозировала совсем другую обстановку. Западные политики утверждали, что на территории страны повторяются события 2020 года. Хотя мы все прекрасно понимаем, что попытка госпереворота в вашей стране была сделана руками западных сил. Создавались фонды, вкладывались большие средства. Сегодня такое вмешательство в дела страны невозможно. Также пропаганда предупреждала о возможных террористических атаках. Однако, как мы видим, ничего этого не случилось. Белорусы заинтересованы в будущем страны. Мы видим высокую активность избирателей и особую ответственность. Атмосфера на участках очень спокойная. Электоральный суверенитет в Беларуси и в Польше Влада Родовская:

У нас в стране провозглашен электоральный суверенитет. Простыми словами, выборы проводятся для народа. Насколько это правильная позиция сегодня?

Кшиштоф Толвиньски:

Выборы легитимизируют власть. И должны их проводить только для граждан. Власть должна принимать решения, улучшать уровень жизни и решать проблемы целого народа. И в Беларуси электоральный суверенитет действительно сохранен. Посмотрите на многие европейские государства. Что там происходит? Франция, Германия, да и Польша. Политические институты, независимые медиа хотят просто изолировать. Я как лидер польской оппозиционной партии «Фронт» знаю, о чем говорю. Мы выступаем за сотрудничество с Россией, хотим наладить взаимоотношения с Беларусью, а нас просто изолируют. Влада Родовская:

А в вашей стране сохраняется электоральный суверенитет? Учитывая, что полякам тоже вскоре предстоит выбирать Президента. Кшиштоф Толвиньски:

Это грустно признавать, но, кажется, мы утратили свою политическую суверенность. Это не касается границ и независимости. Это касается выбора. Когда мы народом не выбираем политиков, а решение принимаются извне, смысл государства потерян. Сегодня Польша не представляет своего существования без США и не может функционировать как самостоятельное государство. О резолюции Европарламента

Влада Родовская:

Еще до завершения голосования и каких-либо результатов западные политики успели не признать наши выборы. Была принята соответствующая резолюция. Как вы оцениваете действия таких евроструктур и отдельных государств? Кшиштоф Толвиньски:

Это демонстрация огромного неуважения к Беларуси. И в первую очередь к народу. Европа пытается навязать свои стандарты. А какие они там? Коррупция, дегенерация и так далее. И на самом деле, наши граждане не желают эти стандарты навязывать белорусам. Решения принимаются выше без учета мнений. Зато наши политики встречаются с, как я их называю, белорусскими террористами. Те, которые сбежали из страны. Тихановская, Латушко. Они не голос народа. И пока там наши политики их слушают, здесь сотни людей работают на избирательных участках, а люди приходят и свободно отдают свой голос за кандидата, которого поддерживают. У вас не хотят, чтобы Польша, Германия, Франция и другие государства выбирали Президента. Белорусы выбирают своего лидера сами. И это правильно. Как освещают белорусские выборы в Польше

Влада Родовская:

А что говорят о наших выборах в Польше? Какая повестка транслируется? Кшиштоф Толвиньски:

Ну, белорусские террористы, которые находятся в польском сейме, конечно, продолжают свою работу по антипропаганде выборов. Но, скажу честно, таких голосов не так уж и много. И все они имеют финансирование и действуют не в интересах Беларуси. Я скажу на примере нашей политической партии. Нас в Польше критикуют очень сильно, потому что считают, что мы предаем страну, участвуя в качестве международных наблюдателей у вас. А почему так происходит? Из-за бессилия этой пропаганды. Наши граждане знают: в Беларуси выборы проходят в соответствии с желанием самого народа. И мы хотим показать, что право выбора Президента Беларуси есть лишь у граждан страны. «Белорусы выбирают свое будущее сами»