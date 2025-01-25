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Польский политик о резолюции Европарламента: «Это демонстрация огромного неуважения к Беларуси»

25 января 2025 16:57
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«Это демонстрация огромного неуважения к Беларуси», – заявил лидер польской оппозиционной партии «Фронт» Кшиштоф Толвиньски, отвечая на вопрос о резолюции Европарламента.

«И в первую очередь к народу. Европа пытается навязать свои стандарты. А какие они там? Коррупция, дегенерация и так далее», – отметил он. Политик также указал, что польские граждане не хотят навязывать подобные стандарты белорусам: «Решения принимаются выше без учета мнений».

Оценка наших выборов, польская пропаганда и атмосфера на участках – поговорили с наблюдателем из Польши.

# Выборы в Беларуси

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