Польский политик о резолюции Европарламента: «Это демонстрация огромного неуважения к Беларуси»

«Это демонстрация огромного неуважения к Беларуси», – заявил лидер польской оппозиционной партии «Фронт» Кшиштоф Толвиньски, отвечая на вопрос о резолюции Европарламента.

«И в первую очередь к народу. Европа пытается навязать свои стандарты. А какие они там? Коррупция, дегенерация и так далее», – отметил он. Политик также указал, что польские граждане не хотят навязывать подобные стандарты белорусам: «Решения принимаются выше без учета мнений».