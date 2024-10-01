На выходе целые мини-заводы и элеваторы – современную технику для АПК производят в Борисове

Аграрии Минской области завершают сев озимых. План – около 400 тысяч гектаров. Достичь высоких результатов хлеборобам помогает высокотехнологичное оборудование. Современную технику для агропромышленного комплекса производят в Борисове, рассказали в программе «Минщина» на СТВ. За год на предприятии перерабатывают порядка 5 тысяч тонн металла. На выходе – целые мини-заводы и элеваторы. Подробнее – Екатерина Ковальчук.

Сегодня Борисовский завод – это многопрофильное современное производство. Здесь создают оборудование для агропромышленного комплекса. Это сложные инженерные решения. А начинается весь процесс производства с цеха заготовки. Именно здесь происходит раскройка металла. Все автоматизировано, но под контролем.

Александр Прудников, станочник широкого профиля завода:

Все, что производится на заводе, происходит через лазерную резку. Мы выбираем программу, готовый металл, делаем все от начала до конца.

Предприятие постоянно модернизируется. Это видно по большому количеству современного технологического оборудование. Сейчас устанавливают станки лазерной резки, токарные, фрезерные автоматы и другие. Благодаря этому повысится и эффективность работы.