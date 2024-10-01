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На выходе целые мини-заводы и элеваторы – современную технику для АПК производят в Борисове

01 октября 2024 14:12
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Аграрии Минской области завершают сев озимых. План – около 400 тысяч гектаров. Достичь высоких результатов хлеборобам помогает высокотехнологичное оборудование. Современную технику для агропромышленного комплекса производят в Борисове, рассказали в программе «Минщина» на СТВ. За год на предприятии перерабатывают порядка 5 тысяч тонн металла. На выходе – целые мини-заводы и элеваторы.

Подробнее – Екатерина Ковальчук.

На выходе целые мини-заводы и элеваторы – современную технику для АПК производят в Борисове-2

Сегодня Борисовский завод – это многопрофильное современное производство. Здесь создают оборудование для агропромышленного комплекса. Это сложные инженерные решения. А начинается весь процесс производства с цеха заготовки. Именно здесь происходит раскройка металла. Все автоматизировано, но под контролем.

На выходе целые мини-заводы и элеваторы – современную технику для АПК производят в Борисове-4

Александр Прудников, станочник широкого профиля завода:
Все, что производится на заводе, происходит через лазерную резку. Мы выбираем программу, готовый металл, делаем все от начала до конца.

На выходе целые мини-заводы и элеваторы – современную технику для АПК производят в Борисове-6

Предприятие постоянно модернизируется. Это видно по большому количеству современного технологического оборудование. Сейчас устанавливают станки лазерной резки, токарные, фрезерные автоматы и другие. Благодаря этому повысится и эффективность работы.

На выходе целые мини-заводы и элеваторы – современную технику для АПК производят в Борисове-8

Алексей Язенков, заместитель директора по развитию завода:
Работаем над повышением квалификации персонала. Каждый рабочий должен получить вторую специальность, чтобы могли максимально друг друга заменять, потому что на сегодня наша главная ценность – это люди. Порядка 380 человек сегодня работают на предприятии.

Подробности в сюжете.

# Предприятия Беларуси # Екатерина Ковальчук # Сельское хозяйство

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