На восходе солнце окутано облаками – жди сильных дождей. Рассказываем о народных приметах на конец октября

Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 25 октября. Было замечено, что какой ветер подует в этот день, такая и температура будет: северный – низкая, южный – высокая. Завывающий и меняющий направление ветер говорит о том, что погода будет ненастная долгое время.

26 октября. В старину говорили: непогода грядет, когда облака быстро движутся с южной стороны. А если солнце начало всходить из-за плотных облаков, это признак того, что скоро быть дождливой погоде.