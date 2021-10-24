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На восходе солнце окутано облаками – жди сильных дождей. Рассказываем о народных приметах на конец октября

24 октября 2021 12:15
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Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 25 октября. Было замечено, что какой ветер подует в этот день, такая и температура будет: северный – низкая, южный – высокая. Завывающий и меняющий направление ветер говорит о том, что погода будет ненастная долгое время.

26 октября. В старину говорили: непогода грядет, когда облака быстро движутся с южной стороны. А если солнце начало всходить из-за плотных облаков, это признак того, что скоро быть дождливой погоде.

На восходе солнце окутано облаками – жди сильных дождей. Рассказываем о народных приметах на конец октября-1

Предки подметили, что если погода 27 октября ветреная, но без дождей, то в следующем году будет лето жаркое, а урожай плохой. А если дождь льет – лето задастся хорошим.

Мгла и изморось 28 октября – предвестники мороза. Скопление туч – к ненастной погоде. На восходе солнце окутано облаками – жди обильных осадков.

29 октября. В старину подметили: если солнце засверкает ярко на закате в облачный день, ожидается долгое и суровое ненастье. Окольцованная большими кругами луна – признак прихода ветров. Ясная луна на небе – к сухой погоде, а тусклая – к влажной.

На восходе солнце окутано облаками – жди сильных дождей. Рассказываем о народных приметах на конец октября-4

Установится тёплая для конца октября погода. Подробный прогноз по регионам Беларуси читайте здесь.

# Погода # общество # Ольга Войтенкова # Фотофакт

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