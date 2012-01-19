На вооружении спасателей Беларуси 26 вертолетов и самолетов, выполняющих самые сложные задачи

С этого года, согласно указу Президента, поиском и спасением пассажиров и экипажей воздушных судов в Беларуси будет заниматься «Авиация» МЧС.



В этой комнате несет воздушный патруль экипаж спасателей-летчиков. Дежурная смена – ровно сутки: с 9 до 9 утра. За это время небо над Беларусью успевают пересечь около 700 самолетов.



Сергей Кошелев, командир дежурного экипажа:

Мы находимся на круглосуточном дежурстве по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Сейчас мы находимся в готовности № 2.



Если в небе что-то случается, на земле реагируют незамедлительно. Точные координаты потерпевшего бедствие самолета, определение метеоусловий, расчет времени – и секунды на принятие решения.



Информация о месте случившегося передается в Центр реагирования на чрезвычайные происшествия. Тот незамедлительно оказывает наземную помощь. За считанные минуты прибывают пожарные и отряд особого назначения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.



В аварийно-спасательном автомобиле, который называют «ОСА», все необходимое для спасения пострадавших: пожарное оборудование, спасательные жилеты, медикаменты и даже бензопилы. Спустя мгновения дежурный экипаж уже на борту МИ-8.



Сергей Гоценко, бортовой инженер:

Это требует определенной сноровки и определенного опыта. Как правило, за многие годы это приходит. Получаем команду от экипажа о готовности, производим запуск, докладываем руководителю полета и взлетаем.



С момента сигнала тревоги и до того, как спасательный вертолет поднимется в воздух, проходит 20 минут. К этому времени на борту уже находятся экипаж и группа спасателей. Не более чем за полтора часа этот вертолет доставит их в любую точку Беларуси.



Это, конечно, учебная тревога. Однако в случае беды спасатели действуют точно так же. В полной готовности кроме экипажа находится и сама техника. Всего в парке 26 летательных машин.



К примеру, стальная стрекоза Ми-26 способна уместить на борту без малого сотню человек. Или две аварийные машины. Это самый грузоподъемный вертолет в мире. Таких в Беларуси только два. За его плечами, то есть за лопастями, – опыт работы не только в нашей стране.



Владимир Кабанов, первый заместитель начальника учреждения «Авиация» Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь:

Эти вертолеты, как известно, выполняют спасательные операции в Турции, Греции. Данный вертолет – в Греции по тушению лесных пожаров.



После указа Президента у авиации МЧС ответственность за судьбы простых пассажиров стала выше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Однако и до этого охрана воздушного пространства Беларуси была на высоте.



Олег Яковлев, начальник учреждения «Авиация» Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь:

Возложено несение этой службы на Министерство по чрезвычайным ситуациям в связи с тем, что МЧС обладает и воздушной составляющей, и широко развитой наземной составляющей по поиску, помощи людям, попавшим в беду.

Просто ответственности больше стало, больше работы будет. А нести службу в круглосуточном дежурстве МЧС не привыкать.