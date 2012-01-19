Михаил Ножкин, народный артист России, принимает поздравления с 75-летием

С юбилеем известного актера, поэта и композитора поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко.



В кино известность к Михаилу Ножкину пришла в 60-х годах. Зрителям он запомнился по фильмам «Ошибка резидента», «Освобождение», «Хождение по мукам». Всего в копилке актера 12 картин, многие из которых вошли в золотой фонд советского кинематографа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.



Кроме ролей в театре и кино Михаил Ножкин известен как талантливый автор и исполнитель песен. Его «Последний бой» и «Я в Россию, домой хочу» сразу стали популярными. Эти произведения звучат на концертах и сейчас.