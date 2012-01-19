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Крещение Господне отмечают православные верующие

19 января 2012 05:52
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Установлен праздник в память крещения 30-летнего Иисуса Христа в реке Иордан, которое он принял от Иоанна Предтечи. Согласно Евангелию, в этот момент миру явилась Пресвятая Троица. Праздник поэтому называется также Богоявлением.

Ночью во всех храмах республики прошли службы с чином водоосвящения. В Свято-Духовом кафедральном соборе пройдет литургия. По окончании богослужения будет совершен чин великого освящения воды. Согласно церковному преданию, она приобретает особые целительные свойства. За «великой святыней» в храмы приходят десятки тысяч людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минчанин:
У нас праздник большой. Это Крещение, поэтому мы должны все прийти поклониться. Пришли перекреститься и воды набрать.

Крещенских морозов синоптики пока не обещают. Временами снег, местами закружит метель. Днем небольшой минус. И как показывают многолетние наблюдения, 20-градусные морозы на Крещение в Беларуси бывают раз в 30 лет.

В Минске за последнее десятилетие самым холодным был 2006-й – минус 25. И только один раз в 6-7 лет температура поднимается выше нуля. Теплее всего было в 1939 году – почти плюс пять.

По традиции на Крещение верующие купаются в проруби. Молебен и освящение воды на реках и озерах проводят священнослужители. Купели устанавливают и около храмов. С раннего утра и до глубокой ночи окунуться и «исцелиться» сюда может прийти любой желающий. За безопасностью же на водоемах проследят медики и водолазы-спасатели.

# общество # Религия

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