День спасателя отмечают сотрудники МЧС Беларуси

Работников и ветеранов ведомства с Днем спасателя поздравил Президент Александр Лукашенко. «В борьбе с катастрофами и стихийными бедствиями вы не раз прошли проверку на прочность, демонстрируя преданность своему делу, смелость и отвагу в самых трудных ситуациях. Мужество и самоотверженность, готовность к самопожертвованию остаются вашими отличительными чертами», – отметил глава государства.



Белорусская служба спасения – это примерно тысяча боевых подразделений и 17 спецслужб. Белорусские специалисты успешно сотрудничают с зарубежными коллегами в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и ежегодно помогают бороться с последствиями природных катастроф, к примеру, с лесными пожарами в Греции, в Турции и в России.



На вооружении спасателей сейчас 26 вертолетов и самолетов различных моделей, которые способны выполнять самые сложные задачи. И с этого года, согласно указу Президента, поиском и спасанием пассажиров и экипажей воздушных судов в Беларуси будет заниматься «Авиация» МЧС.



Кроме того, ведомство создаст Центр психологической помощи в кризисных ситуациях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ



Владимир Ващенко, министр по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь:

Год прошел без потерь наших спасателей. Работу мы, конечно, продолжаем совершенствовать и продолжаем шлифовать мастерство на занятиях, учениях. Направлены финансовые средства на изготовление трех подъемников высотой 50 и более метров. Это очень важно сегодня.