Прошлое и настоящее Минска, очевидная и загадочная столица глазами фотографа Вадима Качана

Город становится родным, когда в нем начинают жить твои воспоминания. И тень от девушки, сидящей на ступеньках, кажется частью прошлого. Когда скверы и лавочки хранят тайны.

У талантливого фотографа и замечательного преподавателя Вадима Качана особые отношения с Минском.

Его документальные работы – как живые зарисовки и увлекательные истории путешествия в такой знакомый и одновременно другой Минск.

Неспешный, монохромный, настоящий и фантастический. Здесь можно прогуляться по заснеженным, словно укутанным лебединым пухом, бульварам, словить тени от графичной архитектуры и остаться наедине с туманной набережной.

В 1975 году Вадим Качан вместе с друзьями приехал из деревни Залядынье Ивановского района Брестской области поступать в Минск в технологический институт.

Вадим Качан, фотограф, преподаватель фотографии, член Белорусского союза дизайнеров, член Союза фотохудожников России:

Где-то под утро приехали, вышли, еще темно было, а в гостиницу тогда было не попасть. И мы пошли во двор технологического института. Я помню свою первую ночь на лавочке. Минск мне показался достаточно темным, загадочным каким-то. Здесь же, в Минске, я всерьез стал заниматься фотографией.

Настоящая фотография – это не сканер действительности, это, наверное, сканер души фотографа.

Бунтарские 80-е – эпоха Застоя, время перемен и начало Перестройки. Именно в этот переломный период у Вадима Качана появляется желание творить, фотография была настоящей отдушиной, хотелось поделиться своими мыслями и чувствами. Появляется целая галерея жанровых фото и оригинальных серий.

Мы едем на трамвае по центральному проспекту и наблюдаем из окон за ретро-Минском, модой тех времен, видим, как изменились родные улицы, как точно так же нарушают правила водители и торопятся на работу пешеходы. Или отправляемся на спортивно-художественный праздник города 1987 года. Его отмечали тогда вслед за Днем освобождения Минска.

Люди – в ожидании перемен, ведь Советский Союз показал свою несостоятельность. Радость от праздника, некая растерянность и надежда читается в лицах, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Эти кадры – осколки времени, каждый из которых уже история. Именно поэтому у Вадим Качан совсем недавно подарил 215 уникальных фото 80-х архиву кинофотофонодокументов, чтобы мы могли изучать историю родного города. Также автор мечтает провести тематическую выставку и издать книгу о Минске 80-х.

Вадим Качан, фотограф, преподаватель фотографии, член Белорусского союза дизайнеров, член Союза фотохудожников России:

В центре Минска есть какая-то особая аура. К сожалению, она как-то исчезает, наверное, вместе с жильцами. Как говорят, церковь намоленная, так и дома должны быть обжиты. Энергетика тех людей, которые там жили.

Город был общим домом, когда во дворах собирались соседи и играли в домино. Эти уютные колоритные дворики кажутся уголками Одессы или Львова.

Но это наш Минск: Интернациональная, Революционная. Улицы со своей особой аурой, которой сегодня, к сожалению, нет.

Вадим Качан долгое время жил на улице Мясникова и вспоминает, как энергичная Циля Моисеевна, которая работала массовиком-затейником в парке Горького, умудрялась собрать всех жильцов, приглашала знакомых музыкантов и устраивала праздник. В современном динамичном городе такая домашняя атмосфера кажется нереальной. А ведь город – это не только архитектура, но прежде всего люди.

Вадим Качан, фотограф, преподаватель фотографии, член Белорусского союза дизайнеров, член Союза фотохудожников России:

Это строилась Немига, реконструкция Троицкого предместья. Тоже этого дома нет. Смотришь: все меняется. Это автовокзал, но его уже нет. А это пересечение улиц Герцена и площади Независимости, тогда Ленина называлась. Это фабрика кухни. Трубы уже убрали. Это здание сейчас – Белэкспо, выставочный центр. Вот так он строился. Такая наша площадь Независимости, а тогда Ленина.

Стрит-фото – любимый жанр автора. Он признается, что Минск – этакий Париж за углом.

По имперской застройке он отчасти напоминает европейскую столицу, вот только характеры совершенно разные. Пространство, свет и масштабность мыслей всегда удивляет. Такая непарадная простая красота сочетается с оригинальной подачей.

У автора четыре фотоальбома, один из которых – «Минск. Город. Люди», где собраны урбанистические зарисовки с 2003 по 2011 годы.

Вадим Качан мечтает, чтобы в нашей столице больше проводили уличных фотовыставок на социальную тему. Чтобы искусство было ближе к зрителям, помогало решать проблемы. Чтобы в Минске появился фотомузей с авторскими архивами, ведь каждый такой снимок – документ времени.

Вадим Качан, фотограф, преподаватель фотографии, член Белорусского союза дизайнеров, член Союза фотохудожников России:

Я всегда чувствую, когда иду в город, что будут у меня снимки. Минск разный. В тумане он загадочный, все лишнее исчезает куда-то. Ночной совершено другой. Многие отмечают, что минчане отличаются от москвичей, например, от жителей других республик. Есть какой-то свой характер в Минске.