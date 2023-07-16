Им это необходимо – Александр Маршал рассказал о концертах в Донбассе

Сейчас артист Александр Маршал – один из немногих, кто не боится открыто говорить о своей гражданской позиции, ездит в горячие точки, в том числе и в Донбасс, и пишет патриотические песни. Об этом мы поговорили с заслуженным артистом России за кулисами «Славянского базара».

Ольга Коршун, СТВ:

Вы с концертами ездили в Донбасс, и не только в Донбасс, в другие горячие точки, в Чечню, в Сирию. Почему вы считаете своим долгом поддерживать людей на таком уровне, творческом?

Александр Маршал, заслуженный артист России:

Там воюют сейчас по возрасту мои сыновья. Многие в сыновья годятся. Мои братья, кто постарше. Как я могу? Я не могу быть другим. Потому что я понимаю, что им это нужно, необходимо. Сколько раз, бывало, приезжал. Они приходили из боевой с потерями. А я со своей гитарой, думаю: ну что я сейчас буду… А когда начинал петь, я смотрю, у них оттаивали глаза. Им это необходимо, нужно. Потому что именно тогда они понимают, что мы вместе.