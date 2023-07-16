«Славянский базар» после начала СВО стал другим. Что изменилось, обсудили с Александром Маршалом
«Славянский базар» после начала спецоперации в Украине стал другим. Политика привнесла свои тона в искусство. Многие артисты разделись по этому принципу, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Ольга Коршун, СТВ:
Взять хотя бы Аллу Пугачеву. Раньше ни одна «Славянка» не обходилась без примадонны. Ее встреча на вокзале в 5 утра стала для журналистов ритуалом. Но сейчас от Пугачевой в Витебске осталась только плита и добрая память. Не волнуйтесь, с Аллой Борисовной все хорошо. Я имею в виду именную плиту на местной аллее славы. Ну а добрая память – так мы помним только хорошее.
Ну а то, что некоторые артисты обходят стороной не только «Славянский базар», а в целом открестились от России, Беларуси и делают вид, что ничего между нами не было, то мир без них не рухнул, фестиваль не умер. А в Витебск приезжают не менее известные и не менее заслуженные артисты.
Среди них – Александр Маршал. Он хорошо знаком белорусам. Много гастролировал в нашей стране. А сейчас артист – один из немногих, кто не боится открыто говорить о своей гражданской позиции, ездит в горячие точки, в том числе и в Донбасс, и пишет патриотические песни. Об этом мы и поговорили с заслуженным артистом России за кулисами «Славянского базара».
О концертах в горячих точках: «Когда я начинал петь, у них оттаивали глаза»
Ольга Коршун:
Мы находимся на «Славянском базаре». «Базару» уже много лет, и каждый год мы слышим какие-то мнения, что этот формат уже отжил, что это неактуально. Как вы считаете, насколько долговечна история «Славянского базара»? Теряет ли он актуальность с годами?
Александр Маршал, заслуженный артист России:
«Славянский базар» существует уже 35 лет. Это же говорит о чем-то. Значит, это нам нужно. Я имею в виду людям вообще. Я только двумя руками за и очень благодарен за то, что меня пригласили, для меня это большая честь.
Ольга Коршун:
«Славянский базар» задумывался в первую очередь как культурное единение трех народов – белорусов, русских и украинцев. В этом году только Таисия Повалий приедет от Украины, заявлена. Впервые, наверное, такая ситуация. Как вы считаете, почему так случилось между нами и к чему приведет в итоге?
Александр Маршал:
Я сейчас не хочу углубляться в историю, потому что я считаю, что в том, что произошло, виноваты мы. 30 лет американцы вкладывали деньги. Вот такие маленькие: «Кто не скачет, тот москаль». Это что такое? А мы не обращали внимание: да куда они денутся, это же наши братья. Вот тебе и пожалуйста. Поэтому мне очень обидно и больно, что это происходит. И мне очень хочется, чтобы это быстрее закончилось, потому что так дальше нельзя. Это ужасно, все то, что происходит.
Ольга Коршун:
Вы с концертами ездили в Донбасс, и не только в Донбасс, в другие горячие точки, в Чечню, в Сирию. Почему вы считаете своим долгом поддерживать людей на таком уровне, творческом?
Александр Маршал:
Там воюют сейчас по возрасту мои сыновья. Многие в сыновья годятся. Мои братья, кто постарше. Как я могу? Я не могу быть другим. Потому что я понимаю, что им это нужно, необходимо. Сколько раз, бывало, приезжал. Они приходили из боевой с потерями. А я со своей гитарой, думаю: ну что я сейчас буду… А когда начинал петь, я смотрю, у них оттаивали глаза. Им это необходимо, нужно. Потому что именно тогда они понимают, что мы вместе.
«Для меня белорусский народ – мой народ, я не могу нас разделить»
Ольга Коршун:
Наш Президент Александр Лукашенко, который на открытии «Славянского базара» всегда бывает, не раз говорил, что для нас это не чужой конфликт, для нас это родные братья. И мы как никто заинтересованы в том, чтобы там все быстрее погасить, остановить кровопролитие, как говорит Александр Лукашенко. Как вы считаете, почему эти наши призывы пока не доходят до адресата?
Александр Маршал:
Не только ваши призывы не доходят. До них много чего не доходит, потому что они себе не принадлежат. Ими руководят из-за океана, из Европы, они выполняют их требования, все, этим все сказано. А то, что Александр Григорьевич говорит, я с ним полностью согласен. И то, что сейчас мы разместили на территории Беларуси ударное средство поражения. И Батька сказал: попробуй только. Ну вот пусть думают.
Ольга Коршун:
Про Беларусь. Вы чувствуете здесь себя как у себя дома?
Александр Маршал:
Конечно. Если бы я так себя не чувствовал, я бы не приехал. У меня много здесь друзей. Старые «Песняры», Валера Дайнеко, мы очень дружны. Для меня белорусский народ – мой народ, такой же, как для вас. Я не могу нас разделить. Обожаю приезжать в Беларусь. Надеюсь, что это повторится.
Можно ли через песни воспитать патриотов?
Ольга Коршун:
Ну, мы вас будем ждать. Сейчас у вас много патриотических песен, песен, посвященных Великой Отечественной войне. Но это сейчас как будто не очень популярный жанр. Все хотят петь про любовь, это сразу цепляет. Как вы считаете, нам достаточно такого репертуара на эстраде белорусской, российской? И можно ли через такое творчество воспитать патриотов?
Александр Маршал:
Это сложный вопрос, потому что мы многое упустили за 1990-е годы. Было не только разрушено государство, разрушена психология, та, которая существовала в советское время. Мы не могли представить, что значит взять Георгиевскую ленту, кинуть на пол и топтать. Нам такое в голову даже не могло прийти в те времена. И я рад, что мой дед этого не видел, который прошел всю Великую Отечественную войну. Его ордена у меня лежат дома. Два ордена Красной Звезды, медаль «За взятие Будапешта», «За победу над Германией», «За отвагу». Как я могу к этому относиться? И, конечно, я хотя бы со своей мизерной точкой зрения, со своей мизерной подачей считаю своим долгом петь об этом. Кто-то да услышит.
Ольга Коршун:
И это уже победа.