«Славянский базар» после начала СВО стал другим. Что изменилось, обсудили с Александром Маршалом

«Славянский базар» после начала спецоперации в Украине стал другим. Политика привнесла свои тона в искусство. Многие артисты разделись по этому принципу, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Ольга Коршун, СТВ:

Взять хотя бы Аллу Пугачеву. Раньше ни одна «Славянка» не обходилась без примадонны. Ее встреча на вокзале в 5 утра стала для журналистов ритуалом. Но сейчас от Пугачевой в Витебске осталась только плита и добрая память. Не волнуйтесь, с Аллой Борисовной все хорошо. Я имею в виду именную плиту на местной аллее славы. Ну а добрая память – так мы помним только хорошее.

Ну а то, что некоторые артисты обходят стороной не только «Славянский базар», а в целом открестились от России, Беларуси и делают вид, что ничего между нами не было, то мир без них не рухнул, фестиваль не умер. А в Витебск приезжают не менее известные и не менее заслуженные артисты. Среди них – Александр Маршал. Он хорошо знаком белорусам. Много гастролировал в нашей стране. А сейчас артист – один из немногих, кто не боится открыто говорить о своей гражданской позиции, ездит в горячие точки, в том числе и в Донбасс, и пишет патриотические песни. Об этом мы и поговорили с заслуженным артистом России за кулисами «Славянского базара». О концертах в горячих точках: «Когда я начинал петь, у них оттаивали глаза»

Ольга Коршун:

Мы находимся на «Славянском базаре». «Базару» уже много лет, и каждый год мы слышим какие-то мнения, что этот формат уже отжил, что это неактуально. Как вы считаете, насколько долговечна история «Славянского базара»? Теряет ли он актуальность с годами? Александр Маршал, заслуженный артист России:

«Славянский базар» существует уже 35 лет. Это же говорит о чем-то. Значит, это нам нужно. Я имею в виду людям вообще. Я только двумя руками за и очень благодарен за то, что меня пригласили, для меня это большая честь. Ольга Коршун:

«Славянский базар» задумывался в первую очередь как культурное единение трех народов – белорусов, русских и украинцев. В этом году только Таисия Повалий приедет от Украины, заявлена. Впервые, наверное, такая ситуация. Как вы считаете, почему так случилось между нами и к чему приведет в итоге?

Александр Маршал:

Я сейчас не хочу углубляться в историю, потому что я считаю, что в том, что произошло, виноваты мы. 30 лет американцы вкладывали деньги. Вот такие маленькие: «Кто не скачет, тот москаль». Это что такое? А мы не обращали внимание: да куда они денутся, это же наши братья. Вот тебе и пожалуйста. Поэтому мне очень обидно и больно, что это происходит. И мне очень хочется, чтобы это быстрее закончилось, потому что так дальше нельзя. Это ужасно, все то, что происходит. Ольга Коршун:

Вы с концертами ездили в Донбасс, и не только в Донбасс, в другие горячие точки, в Чечню, в Сирию. Почему вы считаете своим долгом поддерживать людей на таком уровне, творческом? Александр Маршал:

Там воюют сейчас по возрасту мои сыновья. Многие в сыновья годятся. Мои братья, кто постарше. Как я могу? Я не могу быть другим. Потому что я понимаю, что им это нужно, необходимо. Сколько раз, бывало, приезжал. Они приходили из боевой с потерями. А я со своей гитарой, думаю: ну что я сейчас буду… А когда начинал петь, я смотрю, у них оттаивали глаза. Им это необходимо, нужно. Потому что именно тогда они понимают, что мы вместе. «Для меня белорусский народ – мой народ, я не могу нас разделить»

Ольга Коршун:

Наш Президент Александр Лукашенко, который на открытии «Славянского базара» всегда бывает, не раз говорил, что для нас это не чужой конфликт, для нас это родные братья. И мы как никто заинтересованы в том, чтобы там все быстрее погасить, остановить кровопролитие, как говорит Александр Лукашенко. Как вы считаете, почему эти наши призывы пока не доходят до адресата? Александр Маршал:

Не только ваши призывы не доходят. До них много чего не доходит, потому что они себе не принадлежат. Ими руководят из-за океана, из Европы, они выполняют их требования, все, этим все сказано. А то, что Александр Григорьевич говорит, я с ним полностью согласен. И то, что сейчас мы разместили на территории Беларуси ударное средство поражения. И Батька сказал: попробуй только. Ну вот пусть думают. Ольга Коршун:

Про Беларусь. Вы чувствуете здесь себя как у себя дома? Александр Маршал:

Конечно. Если бы я так себя не чувствовал, я бы не приехал. У меня много здесь друзей. Старые «Песняры», Валера Дайнеко, мы очень дружны. Для меня белорусский народ – мой народ, такой же, как для вас. Я не могу нас разделить. Обожаю приезжать в Беларусь. Надеюсь, что это повторится. Можно ли через песни воспитать патриотов?