На уборку снега в Минске выехали около 270 единиц техники

Новости Беларуси. Снег не повлиял на дорожную обстановку в Минске. Как сообщают в столичной Госавтоинспекции, всплеска ДТП не отмечается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ситуация остается стабильной. На погодные условия оперативно отреагировали дорожные службы. В эти минуты в городе работает почти 270 единиц техники. На дороги уже высыпано около 1000 тонн противогололедных реагентов.

Снегопад не нарушил работу и общественного транспорта. Автобусы и троллейбусы прибывают по расписанию.